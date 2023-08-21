الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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اقتصاد

ماذا يحدث الآن بحركة التداولات فى البورصة المصرية؟

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباينت  مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، حيث هبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62 % عند 17921.29 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57 %  عند مستوى 3662.22 نقطة. 

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حركة التعاملات حتى الان بالبورصة المصرية  ، فيتو 

حركة التعاملات حتى الآن بالبورصة المصرية 

تسير حركة التعاملات الآن على المؤشرات بالبورصة المصرية فى مسار متباين نتيجة قوة بيعية قوية، حيث تأثر المؤشر الرئيسى اليوم وهبط بمنتصف حركة التعاملات إلى مستوى 17921.29 نقطة ،وتخطت عدد الأسهم التي تم التداول عليها حتى الآن 500 ألف سهم بتداولات اليوم الاثنين بمنتصف التعاملات.

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ما هى العلاقة بين حركة المؤشرات ومستوى الـ 17850 نقطة ؟

حركة المؤشرات مادامت أعلى مستوى الـ 17850 نقطة فإننا فى اتجاه عرضى على الرسم البيانى وأن أولى مظاهر التحرك باتجاه صاعد هو الوصول للمستوى 17920 نقطة مرة اخرى  ، كما أن ما حدث فى سهم التجارى الدولى وتلامسه عند المستوى 52 نقطة، هو من الأسباب الرئيسية لسير اتجاه المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية خلال حركة التداولات اليوم الاثنين بمنتصف التعاملات.

ماذا حدث فى حركة تداولات أمس الأحد 20/8/2023  

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام تعاملات الأحد الماضي، بداية تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.221 تريليون جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% عند 18033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 21800 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86%  عند مستوى 3658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 5369 نقطة.

 

مؤشر الذهب اليوم الأحد، سعر المعدن الأصفر في البورصة المصرية 20-8-2023

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد 20-8-2023

 

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