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اقتصاد

مؤشر الذهب اليوم الأحد، سعر المعدن الأصفر في البورصة المصرية 20-8-2023

مؤشرات الذهب، فيتو
مؤشرات الذهب، فيتو

مؤشر الذهب اليوم الأحد، يشهد مؤشر الذهب بالبورصة المصرية استقرارا في  أسعار المعدن الأصفر اليوم الاحد في مصر، حيث استقر سعر الذهب بالتعاملات الصباحية وترصد "فيتو" لحظيا مؤشر الذهب المحلى بالسوق المصري على مدار الساعة وفقا لآخر تحديث لها اليوم الاحد 20 /8 /2023.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية

حركة مؤشرات الذهب فى البورصة المصرية، فيتو 

مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية 

والسعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب  يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــا.

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سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2554.63 جنيه للشراء 2580.82 جنيه للبيع. 

تحركات البنك المركزي ورفع أسعار الفائدة 

لجأ البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة خلال الشهر الماضي، حيث برر البنك أن يكون رفع الفائدة في إطار سعيه للتحكم والهيمنة على مستويات التضخم المرتفعة في البلاد، حيث إن رفع الفائدة هي خطوة استباقية من البنك المركزي المصري قبل تحريك جديد مرتقب لسعر الجنيه المصري، قد يحدث أو لا يحدث، ولكن هذا الترقب أدى إلى تحريك سعر جرام الذهب في السوق المحلى.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

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