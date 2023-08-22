جاب الله: المستوى 17850 محورى لتحديد اتجاه المؤشر الرئيسي بالبورصة
ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات أمس الإثنين، حيث هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62 % عند 17921.29 نقطة،، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99 % عند مستوى 3658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 5369 نقطة.
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نقطة محورية لتحديد اتجاه حركة المؤشرات بالبورصة
وقال محمد جاب الله خبير أسواق المال لـ فيتو ": ان حركة المؤشرات مادامت أعلى مستوى الـ 17850 نقطة فاننا فى اتجاه عرضى على الرسم البيانى وأن أولى مظاهر التحرك باتجاه صاعد هو الوصول للمستوى 17920 نقطة مرة اخرى ، مشيرا الى ان اما حدث فى سهم التجارى الدولى وتلامسه عند المستوى 52 نقطة، هو من الاسباب الرئيسية لسير اتجاه المؤشر الرئيسى بالبورصة المصرية خلال حركة التداولات اليوم الاثنين بمنتصف التعاملات.
تداولات الأحد 20/8/2023
وواصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام تعاملات الأحد الماضي، بداية تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.221 تريليون جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% عند 18033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 21800 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% عند مستوى 3658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 5369 نقطة.
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