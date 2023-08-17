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اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس 17-8-2023

التحليل الفنى، فيتو
التحليل الفنى، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ببداية تعاملات اليوم حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% عند مستوى 18097 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% عند مستوى 21892 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% عند مستوى 7785 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36%  عند مستوى 3638 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% عند مستوى 5380 نقطة.

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اقرأ التالي: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء 16-8-2023

تحليل المؤشر الرئيسي EGX 30

تحليل المؤشر الرئيسي EGX 30

جاءت حركة التعاملات بالمؤشر بالجلسة السابقة على وتيرة إيجابية صاعدة حيث تداول المؤشر داخل نطاق ضيق أعلى مستوى الدعم الذي يكمن عند 17700 والذي يمثل مستوى إيقاف الخسائر، حيث كسر هذا المستوى لأسفل وسوف يؤهل الضغوطات البيعية بوتيرة أكثر حدة وهو الذي سيؤهل المؤشر على الانخفاض.

تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

 أغلق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة  بالجلسة السابقة على وتيرة إيجابية حيث شهد المؤشر ارتدادا طفيفا ليغلق أدنى مستوى المقاومة الثانوي الذي يكمن عند 3600 وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقة المؤكد حيث يعيد النظرة الإيجابية من جديد للمؤشر.

البورصة المصرية، فيتو 

المؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند المستوى 18000 نقطة

 البورصة المصرية تشهد انتعاشة تلك الفترة كما أن المؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند المستوى 18000 نقطة متوقعة أن يتجاوزها المؤشر الفترة القادمة كما أن لديه دعم حول مستوى 17500 نقطة مشيرة إلى أن السوق في مرحلة الارتداد حاليا حيث أن العامل السلبي المؤثر عليها في الفترة السابقة هو التخوف من تقرير موديز واحتمالية تخفيض التصنيف الائتماني لمصر 

المؤشر الرئيسي عند مستوى دعم هام هو 17700 نقطة 

المؤشر الرئيسي عند مستوى دعم هام هو 17700 نقطة حيث أن المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم وهذا يدفع إلى مستوى 18200 والمتوقع الوصول لهذا المستوى خلال الشهر الحالي، كما أن أسعار الأسهم مازلت لم تعبر عن قيمتها الحقيقية خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه منذ 2016.

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التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء 16-8-2023

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التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

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