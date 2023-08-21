الإثنين 21 أغسطس 2023
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أخبار مصر

حياة كريمة تطلق مبادرة "خُطي" لتوفير 1000 كرسي متحرك لذوي الهمم بالمنوفية وسوهاج والأقصر

حياة كريمة، فيتو
حياة كريمة، فيتو

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" فعاليات مبادرة "خُطي" والتي تستهدف ذوي الهمم بشأن توفير بعض المساعدات من كراسي متحركة عادية وكهربية، ويأتي هذا بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، حيث تم إطلاق المبادرة بمركز شبين الكوم، حيث أقيم احتفال داخل استاد جامعة المنوفية، وذلك بالتنسيق مع المحافظة وجامعة المنوفية، فقد أقيم الاحتفال باستاد الجامعة لدعم أهالينا من فئة ذوي الهمم، كما شارك بالحفل العديد من طلبة جامعة المنوفية.

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وجاري تسليم ٥١ كرسيا متحركا للحالات المستحقة الواردة من المؤسسة، كما سيتم على هامش هذه المبادرة توزيع ٢٠٠٠ صندوق مواد غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجا داخل مركز شبين الكوم وذلك خلال اليوم التالي للاحتفال.

وسيتم البدء بفعاليات المبادرة في ثلاث محافظات (المنوفية - سوهاج - الأقصر) كمرحلة أولى ويأتي تباعا باقي المحافظات، على أن تكون أولى المحافظات التي تعقد فعاليات المبادرة بها محافظة المنوفية.

جديرًا بالذكر أنه تهدف هذه المبادرة لتوفير عدد 1000 كرسي متحرك لذوي الإعاقات الحركية على مدار 4 شهور، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية على ذوي الهمم خلال الفعالية، على أن تعقد الفعالية بمحافظة الأقصر يوم 22 أغسطس ويتبعها يوم 24 أغسطس بمحافظة سوهاج، وذلك إسهاما من المؤسسة ليتمكن ذوي الهمم من سهولة الحركة ومواصلة حياتهم بشكل طبيعي وأسهل.

يأتي هذا حرصًا من مؤسسة «حياة كريمة»، على توفير الدعم للمواطن المصري البسيط والأكثر احتياجا، وتولي اهتماما كبيرا لذوي الهمم، ودعمهم بشتى الطرق، وفي سبيل لا تدخر المؤسسة مجهودًا لإطلاق العديد من المبادرات، التي تهدف من خلالها إلى دعم الأولى بالرعاية من ذوي الهمم.

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اليوم العالمي للعمل الانساني جامعة المنوفية دعم الأسر الأكثر احتياجا كراسي متحركة كرسي متحرك مؤسسة حياة كريمة

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