البيت الأبيض يبحث بدء حملة تطعيم جديدة لمواجهة متحور كورونا الجديد

قال مسؤول في البيت الأبيض إن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لحث جميع الأمريكيين على الحصول على جرعة معززة من اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا هذا الخريف لمواجهة موجة جديدة من الإصابات.

وذكر المسؤول، أنه في حين أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت زيادة الإصابات ومعدلات دخول المستشفيات بسبب الإصابة بالفيروس، فإن مستويات الإصابة الكلية لا تزال منخفضة.

اللقاح المعدل لكورونا فعال ضد المتحور إيريس

والخميس الماضي، قالت شركة فايزر إن لقاحها الذي قامت بتطوير وإدخال تعديلات عليه ضد كوفيد-19، والذي تُجرى تجارب لاختبار فعاليته في مواجهة النسخ المتحورة الناشئة، أظهر قدرة على تحييد المتحور إيريس خلال دراسة أجريت على الفئران.

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وقامت فايزر، جنبا إلى جنب مع شريكتها الألمانية بيونتيك بالإضافة إلى شركتي موديرنا ونوفافاكس اللتان تعملان أيضًا في صناعة لقاحات كوفيد-19 بتطوير نسخ من لقاحاتهم تستهدف المتحور الفرعي إكس.بي.بي 1.5.

المتحور إي.جي.5

والمتحور إي.جي.5، الذي يطلق عليه البعض إيريس، مشابه للمتحور الفرعي إكس.بي.بي 1.5. وعلاوة على ذلك فهو سلالة فرعية من المتحور أوميكرون الذي لا يزال مهيمنًا.

ويُنسب للمتحور إي.جي.5 أكثر من 17 بالمئة من حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، بحسب أحدث البيانات الحكومية.

وفي الولايات المتحدة، زادت أعداد الحالات التي احتاجت للعلاج في المستشفيات بسبب كوفيد-19 بأكثر من 40 بالمئة عن المستويات المنخفضة التي سجلتها في يونيو حزيران لكنها ما زالت أقل بأكثر من 90 بالمئة من مستويات الذروة التي بلغتها خلال تفشي المتحور أوميكرون في يناير 2022.

واكتشف إي.جي.5 أيضًا في الصين وكوريا الجنوبية واليابان وكندا ودول أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحور بأنه “مثير للاهتمام”، مشيرة إلى أنه يجب مراقبته من كثب وبقدر أكبر من التركيز عن غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر قدرة على الانتشار ونقل العدوى أو أكثر حدة من حيث الأعراض المرضية المصاحبة للإصابة.

نصائح للحماية من المتحور الجديد لفيروس كورونا

ووجه عدة نصائح للحماية من المتحور الجديد لفيروس كورونا منها:

١- الالتزام بالحصول على القدر الكافي للنوم.

٢- تناول السوائل بكميات كافية.

٣- تناول النظام الغذائي الصحي يحتوي على الفيتامينات اللازمة للجسم.

٤- مراجعة الطبيب المعالج باستمرار.

وترصد فيتو أهم المعلومات عن المتحور الجديد EG.5

1-سريع الانتشار.

2- لديه لقدرة على الهروب من مناعة الجسم.

3-خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون.

4- ظهر لأول مرة في 17 فبراير 2023.

5- يحتوي على سمات وراثية مشابهة للمتحور أوميكرون مع وجود طفرات إضافية.

6- نسبة انتشاره في العالم 17%.

7- نسبة الخطورة منه مصنفة بأنها منخفضة.

8- لم يثبت أنه يسبب أعراض شديدة للإصابة.

9- أعراض الإصابة تشبه الفيروسات التنفسية ومتحورات فيروس كورونا.

10- صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه يخضع للمراقبة حاليًّا.

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