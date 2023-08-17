الخميس 17 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

المتحور الجديد لفيروس كورونا، لماذا يهرب من الجهاز المناعي للجسم؟

متحور فيروس كورونا،
متحور فيروس كورونا، فيتو

صنفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 أو ما يسمى بمتحور إيريس بأنه متحور منخفض الخطورة إلا أنه سريع الانتشار ويهرب من جهاز المناعة.

أسباب تجاوز المتحور الجديد لفيروس كورونا الجهاز المناعي 

وكشف الدكتور أحمد شوقي أستاذ أمراض الصدر وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عن أسباب تجاوز المتحور الجديد لفيروس كورونا Eris Virus أو ما يسمى Eg.5  للجهاز المناعي للجسم، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي  ليس لقوة الفيروس ولكن لاختلافه الجيني.

وأوضح أستاذ أمراض الصدر أن المتحور الجديد لفيروس كورونا لا يسبب إصابة خطيرة، مؤكدا أن  المتحور الجديد تأتي أهميته في الرصد والمتابعة لمتحورات تجعله أكثر خطورة.

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نصائح للحماية من المتحور الجديد لفيروس كورونا

 

ووجه عدة نصائح للحماية من المتحور الجديد لفيروس كورونا منها:

١- الالتزام بالحصول على القدر الكافي للنوم

٢- تناول السوائل بكميات كافية

٣- تناول النظام الغذائي الصحي يحتوي على الفيتامينات اللازمة للجسم

٤- مراجعة الطبيب المعالج باستمرار 

متحورات فيروس كوفيد-19

 

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تراقب حاليًا العديد من متحورات فيروس كوفيد-19، منها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهي (XBB.1.16، XBB.1.5، EG.5) بجانب 6 متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة.

أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه على المستوى العالمي، لا يزال XBB.1.16 هو المتحور الأعلى انتشارًا.

متحور فيروس كورونا 

أوضحت أنه تم الإبلاغ عنه من إجمالي 101 دولة منذ ظهوره، وتمثل نسبة انتشاره 25,2% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023، أما المتحور XBB.1.5، فتم الإبلاغ عنه من 121 دولة على مستوى العالم، وتمثل نسبة انتشاره 12,7% خلال نفس الفترة الزمنية.

المتحور EG.5، إنه أحد  السلالات  الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 

أوضحت الصحة العالمية أن المتحور (EG.5) إنه إحدى السلالات الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 (خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون)، تم الإبلاغ عنه لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه على أنه متحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023، ثم تم بعدها تصنيفه كمتحور مثير للاهتمام، حيث إنه يحتوي على سمات وراثية مشابهة للمتحور XBB.1.5 مع وجود طفرات إضافية.

أكدت  أنه حتى 7 أغسطس 2023، تم الإبلاغ عن 7354 عينة للمتحور EG.5 من 51 دولة، وبلغت نسبة انتشاره على مستوى العالم 17,4% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023.

فيروس كورونا 

 

وتابعت منظمة الصحة العالمية أن معظم العينات المبلغة من الصين (30.6٪، 2247 عينة)، أما الدول الأخرى التي تحتوي على 100 عينة على الأقل هي الولايات المتحدة الأمريكية (18.4٪، 1356 عينة)، جمهورية كوريا (14.1٪، 1040 عينة)، اليابان (11.1٪، 814 عينة)، كندا (5.3٪، 392 عينة)، أستراليا (2.1٪، 158 عينة)، سنغافورة (2.1٪، 154 عينة)، المملكة المتحدة (2.0٪، 150 عينة)، فرنسا (1.6٪، 119 عينة)، البرتغال (1.6٪، 115 عينة)، وإسبانيا (1.5٪، 107 عينة).

أعراض المتحور الجديد من كورونا، يجب الحذر منها

أسباب تسمية متحور كورونا الجديد بـ اي جي 5

أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن تقييم المخاطر العالمي لـلمتحور EG.5 في الوقت الحالي ما زال  منخفضًا مثل XBB.1.16 والمتحورات الأخرى المصنفة على أنها مثيرة للاهتمام، وذلك طبقًا للأدلة المتاحة، وعلى الرغم من سرعة انتشاره وقدرته على الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المراضة أو الخطورة.

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