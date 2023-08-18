من بينها بلد عربي، هذه الدول مهددة بمتحور كورونا الجديد إيريس

متحور كورونا الجديد " EG.5" أو إيريس، الذي شغل الرأي العام العالمي خاصة بعدما كشفت الأمم المتحدة في أحدث تقرير لها عن انتشاره في عدد كبير من الدول والتي بلغت 50 دولة.



متحور كورونا الجديد “EG.5 إيريس”



وحذرت تقارير إعلامية من خطورة متحور كورونا الجديد "" EG.5 أو إيريس، خاصة فيما يتعلق سرعة اختراقه الصفوف وانتشار العدوى بين الأشخاص.

متحور إيريس، فيتو



ومن جانبها صنفت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة متحور كورونا الجديد "" EG.5 باعتباره مثيرًا للاهتمام، ما يشير إلى أنه يجب مراقبته عن كثب أكثر من غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر عدوى.

Advertisements

متحور إيريس، فيتو



وأضافت الصحة العالمية في بيانها عن متحور إيريس، أنه لا يبدو أنه يشكل تهديدًا للصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى وأنه «لا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة بالسلالة الجديدة».



الدول التي انتشر فيها متحور إيريس



ومن بين الدول التي انتشر فيها متحور كورونا الجديد إيريس:" الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا، وظهر أيضًا في دولة الكويت".

اقرأ أيضا:



ووفقا لأخر إحصائيات فإن فيروس إيريس تسبب في أكثر من مليون إصابة حول العالم وأكثر من 3100 حالة وفاة في أقل من شهر.



وفي السياق ذاته صرحت وزارة الصحة والسكان المصرية في وقت سابق بأن متحور كورونا الجديد، EG.5، أو إيريس، لم يظهر في مصر حتى الآن، ولفتت إلى أن أعراضه بسيطة ويتم العمل الآن على تطوير لقاح جديد، تحسبا لحدوث أمر طارئ وتجنبا للخسائر.

خطورة متحور كورونا الجديد



ومن جانبها أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن متحور إيريس يمثل مصدرا للقلق خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المنخفضة، كما هو الحال مع كوفيد طويل الأمد، رغم تأكيد خبراء الصحة حتى الآن على أن السلالة الجديد «لا تشكل تهديدا كبيرا، أو على الأقل ليست أخطر من المتحورات الرئيسية الأخرى المتداولة».



وتتضمن أعراض متحور كورونا الجديد ايريس EG.5 وهي الأعراض الأكثر شيوعًا لكورونا في الوقت الراهن:

- الحمى

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف

- السعال

- آلام الجسم وآلام العضلات

- التعب والإسهال.



وفي سياق متصل أكدت شركة فايزر أمس الخميس أن لقاحها الذي قامت بتطوير وإدخال تعديلات عليه ضد كوفيد-19، والذي تُجرى تجارب لاختبار فاعليته في مواجهة النسخ المتحورة الناشئة، أظهر قدرة على تحييد المتحور إيريس خلال دراسة أجريت على الفئران.

المتحور الفرعي إكس.بي.بي 1.5



قامت فايزر، جنبا إلى جنب مع شريكتها الألمانية بيونتيك بالإضافة إلى شركتي موديرنا ونوفافاكس اللتان تعملان أيضًا في صناعة لقاحات كوفيد-19 بتطوير نسخ من لقاحاتهم تستهدف المتحور الفرعي إكس.بي.بي 1.5.

