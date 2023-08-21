نسب الإنجاز بشاطئ قادرون لذوي الهمم بدمياط الجديدة

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز بشاطئ قادرون لذوي الهمم، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث تم الانتهاء من صب المشَّايات وتركيب الأعمدة الديكورية وتجهيز المسطحات الخضراء لأعمال الزراعة، كما تفقد أعمال تنفيذ الممرات الآمنة داخل مياه البحر، طبقًا للمواصفات ومعامل الأمان وذلك لتوفير الخدمات لرواد الشاطئ.

ووجه رئيس الجهاز بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات والانتهاء من أعمال زراعة أشجار النخيل وعمل البردورات بمدخل منطقة الشواطئ المميزة، لتتماشى مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة.

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وفي سياق متصل، تفقد المهندس محمد خلف الله، أعمال الزراعة الجارية بمنطقة الساحل وأحياء مدينة دمياط الجديدة، لمتابعة نسب التنفيذ بالأعمال الجارية، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار الحفاظ على المناطق الخضراء وتكثيف أعمال الزراعة والتجميل بالمدن الجديدة.



ووجه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بتكثيف أعمال الزراعة وزيادة المغطيات والأشجار والزهور بالمناطق الخضراء والجزر بالطرق الرئيسية واستمرار أعمال الصيانة الدورية والرى اليومى للمسطحات، للحفاظ على المظهر الجمالى، وأعمال التطوير بالمدينة.



كما تفقد رئيس الجهاز المشتل الزراعي بالمدينة والمقام على مساحة 5 أفدنة، وذلك لإنتاج أشجار ونخيل الزينة والمغطيات الخضراء والزهور، والذى يحتوى على 5 صوبات زراعية وواحدة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الكومبست النباتي المستخدم فى أعمال التسميد الشتوى، بالإضافة إلى أحواض زراعات مختلفة.



وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أهمية التنسيق بين الشركات العاملة بالمدينة وإدارة الزراعة بالجهاز للاستفادة من المزروعات والشتلات المنتجة بالمشروعات الجارية بالمدينة.

كما شارك في حفل نقابة المهندسين وكلية الهندسة جامعة دمياط بتخرج الدفعة الأولى من طلبة كلية الهندسة لعام 2023 بجامعة دمياط بالمدينة، وذلك بحضور المهندس عوض محمد عوض، نقيب مهندسي دمياط وأعضاء مجلس إدارة النقابة ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وأولياء الأمور، وذلك في إطار الحرص على خلق جيل جديد قادر على المنافسة في سوق العمل، واستيعاب التكنولوجيا الحديثة في علوم الهندسة.