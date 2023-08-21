الإثنين 21 أغسطس 2023
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حوادث

إحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة 14 كيلو حشيش

متهم، فيتو
متهم، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطل لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 14 كيلو إلى محكمة الجنايات. 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

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وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

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