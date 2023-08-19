السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

استشهاد شاب فلسطيني إثر إصابته قرب مخيم بلاطة بمدينة نابلس

استشهاد شاب فلسطيني،
استشهاد شاب فلسطيني، فيتو

استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، متأثرًا بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة بمدينة نابلس بالضفة الغربية.

وتوفي الشاب متأثرًا بإصابته الحرجة قرب مخيم بلاطة خلال الاقتحام الأخير لقبر يوسف الأسبوع الماضي.

وأعلن صباح اليوم في نابلس عن استشهاد المقاوم الشاب محمد أبو عصب خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة قبل أيام لتفجير منزلين في المخيم.

ونعت حركة حماس الشهيد أبو عصب، مؤكدة أن مخططات الاحتلال لاجتثاث المقاومة والقضاء على حاضنتها الشعبية وتهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك ستفشل أمام صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني المرابط، وإن دماء الشهداء ستكون بمثابة لعنة تطارد جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل أراضينا المحتلة.

Advertisements

 

قوات الاحتلال تقتحم مخيم بالضفة الغربية واستشهاد شابين

والثلاثاء الماضي، استشهد  فلسطينيين اثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية المحتلة.


وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر اريحا، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما إدى إلى إصابة الطفل قصي عمر الولجي (16 عاما) سكان مدينة اريحا، ومحمد ربحي نجوم (25 عاما) وهو سكان مخيم عقبة جبر، وأعلن عن استشهادهما لاحقا.

وفي السياق ذاته قال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم الشاب محمد نصر ابو العسل (20 عاما) من منزله.

وفي وقت سابق شنت  القوات الإسرائيلية حملة مداهمات في بضع مناطق من الضفة الغربية تخللتها مواجهات واعتقالات.

واقتحمت قوة كبيرة من  الجيش الإسرائيلي  بلدة اليامون، وأطلقت الرصاص العشوائي تجاه المواطنين الفلسطينيين؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات عنيفة مع أهالي البلدة بعد محاولتهم التصدي لاقتحام الجيش الإسرائيلي.

وأصيب شاب بشظايا الرصاص وإصابته متوسطة ونقل إلى المستشفى، وأن الجيش انسحب بعد وقت ليس بالقصير.


واعتقلت قوات إسرائيلية فلسطينيًّا في كمين عند حاجز "دوتان" بالقرب من بلدة يعبد قضاء جنين، كما احتجزت 4 فلسطينيين عند حاجز بلدة حوارة جنوب نابلس وجميعهم من بلدة الطيبة غرب جنين.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم العروب وحاصرت منزلًا وسط مواجهات عنيفة مع أهالي المخيم، واعتقلت فلسطينيًّا بعد تفتيش دقيق لمنزله داخل المخيم.

وذكرت مصادر مطلعة، أن المعتقل هو الأسير المحرر نادر عويضات، وتم اعتقاله على خلفية أنشطة نقابية طلابية مع الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت برام الله.

استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال تفجر مقر فتح ومنزل مواطن فلسطيني في نابلس وتصيب 93 شخصا (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فلسطين نابلس مخيم بلاطة اقتحام مخيم بلاطة استشهاد شاب فلسطيني اخبار فلسطين

مواد متعلقة

1000 أسير فلسطيني يُضربون عن الطعام بكافة سجون الاحتلال

فنزويلا ترفع تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف سيارة بالرصاص شمال الضفة الغربية

استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

خطوة من الأهلي بعد طلب القندوسي فسخ عقده

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

من المؤبد إلى العفو الرئاسي، كيف خرج أحمد دومة إلى الأسفلت؟

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

أحمد القندوسي يوجه صدمة للأهلي

بيريرا يرفض الانتقال لفيلا في 6 أكتوبر

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

الزمالك يوجه الشكر لـ هتلر ومفاضلة بين أحمد الأحمر وحسين زكي لتولي تدريب فريق اليد

Advertisements

منوعات

المزيد

بيع صقر سعودي في مزاد بـ500 ألف ريال

مقبرة قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية ايداهو الأمريكية

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

بعد فيديو الفضائح، رئيسة وزراء فنلندا السابقة تظهر بملابس مثيرة فى مهرجان موسيقي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم السبت

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو في تعاملات الصباح اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 19-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

تعرضك للحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 محظورات للسكك الحديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللؤلؤ في المنام وعلاقته بالسعادة والفرح وزوال الهم والغم

علي جمعة: استخدام زجاجات الخمر الفارغة في الشرب والزينة ليس حراما (فيديو)

لجنة الفتوى توضح وقت صلاة الوتر إذا صليت المغرب والعشاء جمع تقديم

المزيد
الجريدة الرسمية