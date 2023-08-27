انسداد القناة الدمعية، مرض يهدد عيون المواليد، وهذه طرق العلاج (فيديو)

مرض انسداد القناة الدمعية من أمراض العيون لدى الأطفال ويولد الأطفال بها، ويحدث بشكل متكرر في العديد من الحالات ويسبب الكثير من المضاعفات والتي قد تؤثر على صحة العين وقوة الإبصار.

تستعرض "فيتو" في التقرير التالي أسباب إنسداد القناة الدمعية وخطورتها وأهمية القناة الدمعية للإنسان.

أهمية القناة الدمعية بالعين

وقالت الدكتورة رانيا العيسوي، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة، سبب انسداد القناة الدمعية أن العين تحتاج إلى الترطيب الدائم والمستمر لذلك تفرز عن طريق الغدد الدمعية إفرازات للقيام بهذه العملية والتي تخرج عن طريق القناة الدمعية والتي تكون في مدمع العين على شكل فتحة صغيرة.

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وأكدت طبيبة العيون، أنه عند الولادة في الحالات التي يكون انسداد القناة الدمعية عيب خلقي تكون فتحة القناة الدمعية صغيرة أو ضيقة والتي تمنع خروج الدموع.

أعراض انسداد القناة الدمعية

وأضافت أستاذة طب وجراحة العيون أن أعراض انسداد القناة الدمعية بالأطفال واضحة ويجب ملاحظتها من قبل الآباء حيث تدمع العين بشكل المستمر كما يظهر الطفل كما أنه يبكي طوال الوقت بالإضافة إلى عدم قدرته على فتح عيونه بالإضاءة الساطعة، مشيرة إلى أنه يمكن أن يكون تجمع الدموع بشكل مستمر أو متقطع.

طريقة علاج انسداد القناة الدمعية

وأضافت الدكتورة رانيا أنه في حالة الأطباء لا يتدخلون جراحيًا في الشهور الأول من الولادة على أمل أن تتفتح القنوات الدمعية بمفردها في خلال سنة، مؤكدة أنه في حالة عدم حدوث ذلك يقوم الطبيب بعملية "تسليك القناة الدمعية" حيث يقوم الجراح بإزالة سبب الانسداد من الفتحة الطبيعية للقناة الدمعية بدون إضافة أي فتحات جديدة.

نسبة نجاح عملية تسليك القناة الدمعية

وأكدت أن هذه عملية ناجحة بنسبة كبيرة جدا في حالة القيام بها مبكرًا، مضيفة أنه لا يجب أن يصل الطفل إلى عمر الثلاث أو الأربع سنوات بدون القيام بالعملية لأنه قد يسبب في مضاعفات نتيجة الانسداد المزمن الذي ينتج عنه الكثير من الالتهابات المتكررة بسبب تجمع الميكروبات بالإفرازات التي تنتجها الغدد الدمعية.

وأشارت الدكتورة رانيا العيسوي إلى أن الالتهابات قد تمتد إلى بعض أغشية العين مثل القرنية أو الملتحمة والذي سيكون له مضاعفات كبيرة على حالة الطفل وفي هذه الحالة يقوم الطبيب بعملية توصيل القناة الدمعية لتخرج الإفرازات من الأنف،عن طريق إحداث ثقب في العظام.