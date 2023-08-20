استشارى يحذر من الإصابة بالربو بسبب أمراض الجهاز التنفسي

الربو من أمراض الحساسية التي تصيب الجهاز التنفسي وللأسف يعتبر مرض مزمن له أعراض مزعجة قد تصل إلى حد الاختناق

والربو يمكن أن يحدث لأسباب عديدة، ومع انتشار الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسي مثل الكورونا ومتحوراتها يخشى البعض من أن تتطور الحالة ويحدث ربو.

احذري الفيروسات التنفسية قد تسبب الربو

ويقول الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري أمراض الصدر والعناية الحثيثة وأمراض النوم، إن الفيروسات التنفسية من أكثر الأمراض المحفزة التي قد تؤدي إلى زيادة احتمالية حدوث نوبات الربو، لافتًا إلى أنه في هذه الحالة يكون المريض ليس على علم بأنه مصاب بحالة ربو فإصابته بالفيروسات التنفسية تؤدي إلى تهيج القصبات الهوائية مما يجعله يصاب بنوبات ربو.

Advertisements

وأضاف الطراونة، أن هناك مصطلح يسمى متلازمة ما بعد الفيروسات التنفسية فهناك مجموعة من الفيروسات مثل فيروس الإنفلونزا والفيروس المخلوي وفيروس كورونا وغيرها من الفيروسات، وجميعها قد تؤدي بنسبة ١٠ بالمئة من بين العديد من الأشخاص إلى ظهور ما يسمى بمتلازمة ما بعد الإصابة والتي تستمر لمدة تزيد عن 6 اشهر كاملة.

احذر إهمال علاج أمراض الجهاز التنفسي تسبب الربو، فيتو

وتابع، أنه على الرغم من الشفاء من هذه الفيروسات إلا أنه تظهر أعراض أخرى تعرف بمتلازمة ما بعد المرض وتكون أعراضها عبارة عن السعال المتكرر وآلام الصدر وفي هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب المختص للكشف عن الحالة بدقة وتشخيصها، لأنه في بعض الحالات قد يتطور الأمر إلى الإصابة بالربو اذا تم اهمال الحالة وعدم علاجها.

نصائح للوقاية من الكورونا ومتحوراتها

وبعد ظهور متحور الكورونا الجديد مع انتشار فيروسات الجهاز التنفسي الاخرى، يجب على شخص الإلتزام بالإجراءات الوقائية وأبرزها ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين بالكحول باستمرار ويفضل غسل اليدين بالماء والصابون، مع الابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة، والأهم من ذلك عدم استخدام أدوات الآخرين وتعويد الصغار على ذلك، والالتزام بقواعد النظافة الشخصية، مع تلقى جميع اللقاحات المطلوبة مثل لقاح الكورونا ولقاح الانفلونزا الموسمية.

نصائح مهمة لتقوية المناعة

كما يجب الإهتمام بتقوية المناعة لمساعدة الجسم على مقاومة جميع الفيروسات ما يساعد فى الشفاء سريعا من اى اصابة، ومن أهم طرق تقوية المناعة التغذية السليمة والمشروبات الدافئة والنوم المبكر والاستيقاظ المبكر وممارسة الرياضة يوميا.