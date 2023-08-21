الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

فحص 10% من سكان قرى الدقهلية لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية

معالجة البلهارسيا
معالجة البلهارسيا في الدقهلية، فيتو

أعلنت صحة الدقهلية عن بدء فعاليات المسح الميداني بفحص نسبة 10% من سكان قرى المحافظة لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة بتنفيذ الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا لإعلان مصر خالية من البلهارسيا عام 2025.

حيث أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة عن بدء فعاليات المسح الميداني بفحص نسبة 10% من سكان كافة القرى الريفية بالمحافظة لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهاريسيا والطفيليات المعوية وذلك في الفترة من 2023/8/20 إلي 2023/11/20 بإجمالي مستهدف 471577 مواطن، وذلك تحت  إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي.

Advertisements


 حملات علاج جموعي

وأضافت الدكتورة سحر على مدير إدارة الأمراض المتوطنة أن المسح سيتم بواسطة فرق مدربة بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة، وسيكون الفحص والعلاج مجانًا فور اكتشاف الإصابة، وسوف يتم عمل حملات علاج جموعي للمربعات السكنية التي يتم اكتشاف نسبة الإصابة بالبلهارسيا بها بنسبة 1% أو أكثر لذا نهيب بأهالينا الكرام بالقرى التوجه للوحدات الصحية للفحص بهذه الفترة وتسهيل مهمة الفرق القائمة بالفحص. ولاستكمال المكافحة ستقوم إدارة مكافحة القواقع بالمديرية بمكافحة القواقع بجميع المجاري المائية بالقرى الريفية بنفس التوقيت.

مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية على مستشفى أولاد صقر

صحة الشرقية: هشام مسعود يفاجئ المركز الطبي بصان الحجر

بصفة استثنائية، اليوم فتح موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 بالجيزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الادارة المركزية الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور شريف مكين أيمن مختار محافظ الدقهلية صحة الدقهلية وحدات الصحية مستوى المحافظة محافظ الدقهلية مصر خالية من البلهارسيا عام 2025 الدكتورة سحر على مدير إدارة الأمراض المتوطنة

مواد متعلقة

صحة الشرقية: زيارة مفاجئة على مستشفى فاقوس المركزى

صحة الشرقية: متابعة الخدمات الطبية بمستشفي القرين المركزي

الأكثر قراءة

الأهلي ينهي صفقة سوزا لتدعيم هجومه

3 عقبات في طريقه.. "شمس الزناتي 2" مغامرة مصيرها غير مضمون

حظر "تيك توك" و"تليجرام" في الصومال، لهذا السبب

فحوصات مهمة يجب إجراؤها لطفلك للحفاظ على عيونه ونظره (فيديو)

شفاعتك يا أم النور.. آلاف الأقباط يحتشدون لإشعال الشموع في احتفالات دير درنكة بأسيوط (صور)

جمال الغندور يوجه رسالة محرجة لمسئولي اتحاد الكرة ولجنة الحكام

زيزو ينتقد ما يحدث في الزمالك: "إيه العشوائية دي"؟!

مستشار الرئيس للصحة يكشف الفئات الأكثر عرضة لمخاطر متحور كورونا الجديد

Advertisements

منوعات

المزيد

انتقادات لاذعة لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب سلوكه مع لاعبة (فيديو)

"يا فرحة ما تمت"، وفاة والد صاحبة هدف فوز إسبانيا بكأس العالم أثناء التتويج

رحلة بحرية للقطط في سنغافورة، ما القصة؟

أول ظهور لصديقة نيمار فى العاصمة السعودية الرياض ( فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك بختام التعاملات

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 20-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

رابط نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

المزيد

انفوجراف

المساحات المناسبة لتركيب أجهزة التكييف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 21 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 21 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية