فحص 10% من سكان قرى الدقهلية لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية

أعلنت صحة الدقهلية عن بدء فعاليات المسح الميداني بفحص نسبة 10% من سكان قرى المحافظة لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية.



وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة بتنفيذ الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا لإعلان مصر خالية من البلهارسيا عام 2025.

حيث أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة عن بدء فعاليات المسح الميداني بفحص نسبة 10% من سكان كافة القرى الريفية بالمحافظة لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهاريسيا والطفيليات المعوية وذلك في الفترة من 2023/8/20 إلي 2023/11/20 بإجمالي مستهدف 471577 مواطن، وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي.

Advertisements



حملات علاج جموعي

وأضافت الدكتورة سحر على مدير إدارة الأمراض المتوطنة أن المسح سيتم بواسطة فرق مدربة بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة، وسيكون الفحص والعلاج مجانًا فور اكتشاف الإصابة، وسوف يتم عمل حملات علاج جموعي للمربعات السكنية التي يتم اكتشاف نسبة الإصابة بالبلهارسيا بها بنسبة 1% أو أكثر لذا نهيب بأهالينا الكرام بالقرى التوجه للوحدات الصحية للفحص بهذه الفترة وتسهيل مهمة الفرق القائمة بالفحص. ولاستكمال المكافحة ستقوم إدارة مكافحة القواقع بالمديرية بمكافحة القواقع بجميع المجاري المائية بالقرى الريفية بنفس التوقيت.