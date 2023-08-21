ما هي أسباب وجود إفرازات بالعين وتورم الجفن؟.. طبيب يجيب (فيديو)

كثيرا ما تصاب أعين الأطفال بالالتهابات في الجفون بدون معرفة مصدر هذا العرض أو هل يستدعي الفزع والإسراع إلى طبيب العيون أم لا؟ أو كيف يقي الآباء أطفالهم من الإصابة بتورم العيون؟، والذي أجابت عنه الدكتورة رانيا العيسوي أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة في مقابلة حصرية "لفيتو".

إفرازات العين والتهاب الجفون

قالت الدكتورة رانيا إن إفرازات العيون مع تورم الجفون من أكثر الأعراض التي تسبب قلق وخوف في قلوب أولياء الأمور.

وأضافت أن ظهور إفرازات بالعين سواء صفراء أو بيضاء اللون مع تورم الجفون يحتم على أولياء الأمور الذهاب على الفور إلى طبيب العيون لتحديد سبب هذه الالتهابات الشديد بالعين.

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وأكدت طبيبة العيون أن أسباب التهاب العيون متعددة فقد تكون شيء بسيط كـالحساسية أو قد يصل الأمر إلى وجود ميكروب بالعين وفي هذه الحالة يقوم الطبيب بوصف الدواء المناسب للعلاج لمنع أي مضاعفات قد تحدث.

كيف يحمي مريض الالتهابات الملتحمة نفسه ومن حوله

وأشارت الدكتورة رانيا إلى أهمية عدم مشاركة الأدوات الشخصية للطفل المصاب بالتهاب في العين أو تورم في الجفون مع إخوته أو أصدقائه وهذا لعدم نقل العدوى إلى من حوله.

وأضافت أنه لا يجب أن يقوم بحك العين المصابة ومن ثم لمس العين الأخرى لأن في الكثير من حالات الالتهابات الملتحمة تكون شديدة العدوى بالأخص هذه النشأة عن فيروسات، موضحة أنه يجب أن يكون للمصاب الفوطة الخاصة به والوسادة التي يرقد عليها لا يستخدمها غيره.

علاج التهابات العيون والجفون

وأكدت الطبيبة كذلك أن هذه الالتهابات يمكن التغلب عليها وشفائها بالعلاج وتعود العيون لحالتها السابقة.

الوقاية من التهابات العين

ونوهت الدكتورة رانيا إلى أن أهم طرق الوقاية من التهابات العين هي غسل اليدين المتكرر والمنتظم حيث يجب أن يحرص الآباء على نظافة أيدي أطفالهم المستمرة بالاخص بعد اللعب بالأتربة أو الرمال أو أثناء إصابة الصغار بالبرد أو الرشح حتى لا ينقلوا الفيروسات إلى العين مع اللمس المستمر للوجه.

نصائح للحفاظ على صحة عيون الأطفال

ووجهت الدكتورة رانيا العيسوي أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة القاهرة نصائح للحفاظ على عيون الأطفال خاصة في ظل استخدام الأطفال بكثرة للأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر والتابلت والهواتف المحمولة.

وقالت أستاذ طب وجراحة العيون لــ"فيتو " إنه يصعب منع استخدام الهاتف والأجهزة للأطفال على الرغم أن كثرة الاستخدام لهذه الأجهزة تسبب ضرر لهم.

عدم قرب الهاتف من العين

وتضمنت هذه النصائح:

1- ضرورة الاستخدام المتقطع للأجهزة الإلكترونية على سبيل المثال لمدة 5 دقائق ثم راحة العين

2- عدم قرب الهاتف المحمول من العين

3- عدم الجلوس في غرفة مظلمة

4- أشعة الموبايل يمكن أن تضر بالعين لذلك يفضل أن يكون وميض الشاشة أقل من الثلث

5- عدم التركيز في شاشة الهاتف لأن التركيز يمكن ان يمنع "البربشة" لأن البربشة الطبيعية من 10 الى 15 مرة في الدقيقة ومع التركيز المستمر في الشاشات يمنع العين من " البربشة" فتتعرض العين إلى الجفاف.

وأوضحت أستاذ طب وجراحة العيون أن اتباع تلك النصائح يساعد في تحسين أداء العين أثناء القراءة أو استعمال الأجهزة الإلكترونية.