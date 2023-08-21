جمال شعبان: الحزن يكسر القلب، و300 حالة وفاة يوميا بالسكتة القلبية

جمال شعبان، قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق: "الزعل يكسر القلب، لأنه يؤدي إلى عاصفة من الأدرنالين ما يقلص الشرايين التاجية، وقد يحدث شلل مؤقت في عضلة القلب".

الصدمات العاطفية

وأضاف جمال شعبان: "الستات تتعرض لكسر القلب أكثر من الرجال نتيجة الصدمات العاطفية اللاتي يتعرضن لها".

رفع المناعة الروحية

وتابع شعبان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساحة حرة"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عثمان: "هناك ضرورة للتكيف مع الزعل من خلال الاستعانة بالصبر والصلاة، إلى جانب أهمية رفع المناعة الروحية من خلال وضع نظام للحياة، والتكيف مع ضغوطات الحياة، وتحويل الحزن إلى طاقة إيجابية".

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قلب صفحات الحياة

وأكمل: "الإنسان معرض للحزن، لأنه ليس إنسانًا آليًا، ولكن من الضرورة عدم إطالة فترة الزعل، معقبًا: "يجب قلب صفحات الحياة بسرعة".

حالات السكتة القلبية في مصر

وأوضح: "لا توجد إحصائيات دقيقة في مصر عن حالات السكتة القلبية، ولكن تقديريا هناك 300 حالة وفاة في مصر يوميا بسبب السكتة القلبية.

زيادة أسباب أمراض القلب في مصر

وأكد: "نسبة الوفاة بالسكتة القلبية في مصر لم تزد، ولكن رصد هذه الحالات هو ما زاد، وأسباب أمراض القلب زادت، وهي أمراض الضغط والسكر والكوليسترول والعوامل الوراثية والتدخين والأرق وإهمال وجبة الإفطار والمشروبات الغازية والمكملات الغذائية الهرمونية في صالات الجيم.

نصيحة للمصريين

ونصح جمال شعبان، المواطنين، قائلا: "من الضروري أن نمارس الرياضة يوميًا، وعدم تناول الملح الكثير، والامتناع عن الطعام، وعدم إهمال علاج الضغط والسكر والكوليسترول".

في وقت سابق، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن العلاقة بين فقدان الذاكرة وجلطات المخ، وبين مرض الأذين الأيسر في القلب نتيجة الذبذبة الأذنية.

علاقة أمراض القلب بفقدان الذاكرة ألزهايمر

وعن تأثير القلب على المخ، أكد الدكتور جمال شعبان أن الدراسة الحديثة كشفت وجود علاقة بـفقدان الذاكرة "ألزهايمر"، وجلطات المخ، وبين الذبذبة الأذنية للقلب، والتي تحدث نتيجة الضغط المرتفع.

وكتب الدكتور جمال شعبان عن تأثير القلب علي المخ فقال: "دراسة حديثة تؤكد العلاقة بين فقدان الذاكرة (ألزهايمر) والعته المبكر وجلطات المخ وبين اعتلال الأذين الأيسر في القلب نتيجة الذبذبة الأذينية، والتي تحدث غالبا كنتيجة للضغط المرتفع الصامت".

وقال الدكتور جمال شعبان: "ومن هنا تأتي أهمية الاكتشاف المبكر لضغط الدم وضبطه وضبط السكر والكولسترول واجتناب التدخين في الوقاية من الذبذبة الاذينية ومن ثم اعتلال الذاكرة".