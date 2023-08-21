جمال الغندور يوجه رسالة محرجة لمسئولي اتحاد الكرة ولجنة الحكام

وجه جمال الغندور الحكم الدولي رئيس لجنة الحكام الأسبق، رسالة محرجة لمسئولي اتحاد الكرة، بشأن أزمات التحكيم المصري، وحالة العشوائية والتخبط التي تسيطر على إدارة لجنة الحكام الحالية برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا.

ونشر الحكم المونديالي جمال الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة ضمت رموز التحكيم المغربي السابقين عبد الرحيم العرجون ومحمد الكزاز ويحيى حدقة، أثناء قيامهم بإلقاء محاضرات على حكام المغرب، استعدادا للموسم الجديد من الدوري المغربي

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فحوى رسالة جمال الغندور

وعلق الغندور على الصورة قائلا: “العرجون - الكزاز - حدقة.. تدريب حكام المغرب، صورة لها ألف معنى.. بارك الله فيكم”.

وبدا واضحا من كلمات الغندور أنه يوجه رسالة لمجلس إدارة اتحاد الكرة مفادها أن الاتحاد المغربي يستعين بحكامه الدوليين السابقين من أجل تدريب الحكام الحاليين والارتقاء بمستوى التحكيم المغربي، في حين أن اتحاد الكرة يتجاهل الاستعانة برموز التحكيم المصري مثل جمال الغندور وعصام عبد الفتاح وياسر عبد الرؤوف وغيرهم الكثير من أجل المشاركة في تطوير منظومة التحكيم المصري.

غياب 8 حكام عن معسكر النخبة

في سياق آخر، تأكد غياب ثمانية حكام عن معسكر حكام النخبة والحكام المرشحين للقائمة الدولية، المقرر انطلاقه في الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

وجاء غياب الحكام الثمانية الدوليين عن معسكر حكام النخبة، بعدما اختارهم الاتحاد الإفريقي لإدارة مباراتين في ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، على النحو التالي:

واختارت لجنة الحكام بالكاف طاقم حكام مصري لإدارة مباراة الجيش الملكي المغربي مع أسكو كارا التوجولي، مكون من حكم الساحة الدولي أحمد الغندور، ويعاونه أحمد حسام طه مساعد أول، وسامي هلهل مساعد ثاني، بجانب محمود البنا حكمًا رابعًا.

أحمد الغندور، فيتو

موعد مباراة الجيش الملكي مع إسكو كارا

وتقام مواجهة الجيش الملكي وإسكو كارا يوم 26 أغسطس في المغرب، وذلك ضمن إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

محمود ناجي يدير مباراة أبو سليم مع الأولمبي الباجي

كذلك أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي إدارة مباراة أبو سليم الليبي والأولمبي الباجي التونسي، إلى طاقم حكام مصري يقوده حكم الساحة الدولي محمود ناجي، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثاني، بجانب أمين عمر حكما رابعا.

وتقام مواجهة أبو سليم والأولمبي الباجي في القاهرة يوم 27 أغسطس الجاري، وذلك في إطار إياب الدور التمهيدي للبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

غضب بيريرا

غياب الحكام الثمانية عن معسكر النخبة أغضب البرتغالي بيريرا الذي طلب من مجلس الجبلاية في وقت سابق مخاطبة الكاف لإعفاء الحكام المصريين من مباريات دور الـ64 ببطولتي أفريقيا، ولكن مجلس الجبلاية لم يفعل خوفا على مستقبل الحكام المصريين في الكاف.

من جهة أخرى، أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام سوف يعقد جلسة مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، يوم 24 أغسطس الجاري لتحديد موقفه من الاستمرار.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك مطالبات من بعض أعضاء اتحاد الكرة، باستمرار بيريرا في منصبه بالموسم الجديد".

وأضاف أمير هشام: "هناك مطالبات أخرى بضرورة رحيل الخبير البرتغالي وتعيين رئيس لجنة حكام مصري، لتوفير العملة الصعب، خاصةً أن البعض يرى بأنه لم يقدم شيئًا".

الحكم محمود ناجي، فيتو

مصير بيريرا

اتحاد الكرة، رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة، أي تدخلات بشأن إقالة فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، خاصة بعد توصية رابطة الأندية المحترفة السابقة برئاسة أحمد دياب.

ورفض جمال علام رئيس اتحاد الكرة، التدخل في شئون التحكيم، أو الهجوم على بيريرا خاصة أنه شأن يخص المجلس وأن هناك مقترحًا من البرتغالي بتطوير الحكام.

ويرغب عدد كبير من أعضاء اتحاد الكرة في إقالة بيريرا خاصة بعد تصريحاته الإعلامية الأخيرة “التحكيم سلطة” وأنه تصريح لا يليق برئيس لجنة الحكام ويدينه في الوقت نفسه.

فيما يرغب آخرون بمجلس الجبلاية يتمسكون باستمرار بيريرا، ويعد أبرزهم عامر حسين عضو الاتحاد، والذي يقف بجانب بيريرا خاصة بعد رغبة الأخير في تطوير التحكيم وإعداد ملف كامل للحكام المقرر الاستعانة بهم بالمباريات.

وشدد أحد أعضاء اتحاد الكرة أن الاجتماع المقبل للجبلاية والمحدد انعقاده يوم 24 سبتمبر المقبل سيتم مناقشة قضية بيريرا والتصويت حول بقائه من عدمه.