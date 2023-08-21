الإثنين 21 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد اللبان الدكر للبشرة، يغذيها ويرطبها ويحافظ على شبابها

فوائد اللبان الدكر،
فوائد اللبان الدكر، فيتو

فوائد اللبان الدكر للبشرة، اللبان الدكر من الأعشاب الشهيرة التي لها قيمة غذائية عالية ما يجعل لها فوائد علاجية عظيمة.

وفوائد اللبان الدكر للبشرة، عديدة لذا يستخدم في معظم الوصفات الطبيعية التي تساعد في علاج جميع مشاكل البشرة.

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن اللبان الدكر من الأعشاب الغنية بمادة الكولاجين وهي المادة التي تحافظ على شباب البشرة وتجدد خلاياها، كما أن اللبان الدكر غنى بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات بالإصافة إلى العناصر الغذائية المهمة ما يجعله مهم لجمال البشرة.

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فوائد اللبان الدكر للبشرة 

وأضافت نادية، أن اللبان الدكر فوائد عديدة للبشرة، تجعلنا تستخدمه باستمرار ومن فوائد اللبان الدكر للبشرة:-

  • يعزز من صحة البشرة وجمالها
  • يحارب التجاعيد
  • يشد البشرة ويقضي على الخطوط بها
  • يفتح البشرة ويجعلها أكثر إشراقة
  • يهدد من نضارة البشرة
  • يقضى على الندبات وآثار الحبوب بها
  • يقضى على أى التهابات بالبشرة
  • يرطب البشرة ويغذيها خاصة البشرة الجافة.
فوائد اللبان الدكر للبشرة، فيتو 

وتستعرض السطور التالية وصفات طبيعية باللبان الدكر للحفاظ على جمال البشرة.

جل اللبان الدكر لمقاومة التجاعيد 

طريقة عمل جل طبيعي من لبان الذكر والصبار لشد البشرة ومقاومة التجاعيد وأيضا تفتيحها بشكل طبيعي.

المكونات:-

2 ملعقة منقوع اللبان الذكر مصفى

4 ملاعق جل صبار طبيعي.

الطريقة:-

  • نحضر جل الصبار ونضعه في بولة عميقة ونخففه بمنقوع اللبان الذكر ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس وقوام شبه سائل ولكنه مثل الجل.
  • يحفظ بالثلاجة أسبوع، ويستخدم يوميا على البشرة صباحا ومساء كتونر طبيعي، ونلاحظ أن قوامه يشبه الجل.
  • وهو يغذي البشرة ويرطبها ويساعد فى تفتيحها ويقاوم التجاعيد والخطوط التى تظهر بالبشرة.
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تونر اللبان الدكر لبشرة خالية من العيوب 

تونر اللبان الذكر لبشرة مضيئة خالية من العيوب.

المكونات:-

ملعقة لبان ذكر ذات نوع جيد ويجب اختيار اللون الفاتح منه

كوب ماء

ملعقة جل صبار

ملعقة زيت روز ماري

الطريقة:-

  • نحضر اللبان الذكر ونغسله جيدا.
  • ثم نضيف له موب الماء ونتركه جانبا لمدة 4 ساعات حتى يتغير لون الماء ونلاحظ أن حبات اللبان الذكر طرية.
  • ثم نصفى الخليط ونأخذ السائل ونضعه فى زجاج بخاخ.
  • ثم نضيف له جل الصبار وزيت الروز ماري، ونقلب جيدا.
  • ثم نحفظها بالثلاجة، حيث يستخدم صباحا أو مساء حيث نرشه على البشرة ونتركه لمدة 10 دقائق.
  • ثم نغسل الوجه بعدها ونكرر العملية مرة واحدة يوميا، للحصول على أفضل النتائج.

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