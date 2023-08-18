الجمعة 18 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

تخلصى من النمش على البشرة بالكركم والليمون

النمش، فيتو
النمش، فيتو

النمش من المشكلات التى تواجه العديد من الفتيات خاصة ذوات البشرة البيضاء، حيث ينتشر النمش بالوجه ما يؤثر على جمال البشرة.

وتهتم الفتيات كثيرا بعلاج النمش من خلال الوصفات الطبيعية الفعالة التي ليس لها أى آثار جانبية على البشرة.

والنمش عبارة عن نفط بنية اللون تظهر بالبشرة واحيانا تكون علامة مميزة من علامات الجمال فى حالة ظهورها بشكل قليل ورقيق، ولكن تؤثر على جمال البشرة إذا ظهرت بكثافة بالبشرة.

وصفة طبيعية لعلاج النمش بالبشرة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية من الكركم والليمون لعلاج النمش بالبشرة.

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المكونات:-

ملعقة كركم

عصير نصف ليمونة 

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها الكركم ونعصر عليه الليمون ونخلط جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.
  • ثم نفرد القناع على المناطق التي تحتوى على النمش بالبشرة.
  • ثم نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر.
  • نكرر الوصفة مرة يوميا للحصول على أفضل النتائج.
  • ومع الوقت سنلاحظ اختفاء النمش تدريجيا.
قناع الكركم وعصير الليمون لعلاج النمش بالبشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا للبشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

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- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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