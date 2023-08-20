الأحد 20 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طرق تربوية تساعدك على اكتساب ثقة أطفالك

طرق اكتساب ثقة أطفالك،
طرق اكتساب ثقة أطفالك، فيتو

طرق تربوية تساعدك في اكتساب ثقة أطفالك، وهي من أهم الأمور التي تبني جسور الصداقة والعلاقات السوية السليمة بينك وبين أطفالك، التي تمتد للأبد، مما يجعلك دائما على دراية بما يدور في عقولهم، خاصة عندما يكبرون، ويدخلون في سن المراهقة، والذي يعد من أهم وأصعب المراحل في عمر الأبناء، حيث يبدأون في الاستقلال بعقولهم، وأفكارهم، والكثير من الأبناء يحاولون الخروج من وصايا الآباء، وتحدث الكثير من الصدامات.

 

وأشارت الخبيرة النفسية الدكتورة سلمى حسين، إلى أن هناك طرق تربوية تساعدك في اكتساب ثقة أطفالك، وبناء جسرا من الثقة يكبر، وتشتد أساساته مع مرور الأيام والسنين، حتى يشبوا البناء، وتكوني أنتي مخزن أسرارهم، والشخص الذي يلجأون إليه وقت الشدة، والحيرة والأزمات.

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طرق اكتساب ثقة أطفالك

اكتساب ثقة أبنائك

وقدمت الدكتورة سلمى، في السطور التالية، مجموعة طرق تربوية تساعدك في اكتساب ثقة أطفالك، لتكوني مخزن أسرارهم، والملاذ الوحيد لهم خلال رحلتهم في الحياة، وحتى لا يستغل أي شخص أخر بحثهم عن الصديق أو الأمان، فيبدأ في استغلالهم.

 

يحتاج الطفل العناية والاهتمام طوال الوقت، لذلك حاولي دائما أن تكوني موجودة وكلك آذان صاغية عندما يطلب طفلك منك أي طلب، وعندما يتحدث إليكي اعطي له الانتباه الكامل، وانظري في عينيه خلال حديثه معك انتباه طفلك، فمعظم مشاكل الأبناء مع والديهم تتركز على إهمالهم هم، وعدم إصغائهم لهم، أو تجاهل أحاديثهم، التي ينظرون لها على أنها ليست ذات معنى، أو ليست في الوقت المناسب.

 

عندما تلاحظين الضيق والانزعاج على طفلك، خاصة في أعوامه الأولى، فهو في هذا الوقت يحتاجك إلى جواره، يحتاج إلى الشعور بحضنك، واحتوائك له، أن تصغي له وتهتمي لمعرفة سبب انزعاجه وضيقه، فهذا من شأنه الأقرب إليه.

 

من الحيل التربوية التي يمكنها أن تقربك بأطفالك، عندما يكونوا منزعجين، أو يشعرون بالضيق، العبي معهم لعبة الفوازير، والأسئلة والأجوبة، فلتطرحي عليهم أسئلة خاصة بأسباب انزعاجهم، وعليكي أن تخمني سبب انزعاجهم وضيقهم، وكرري الأسئلة، حتى يمكنك الوصول للإجابة الصحيحة، فهذه الحيلة تخلق جوا من المرح، وتبعدهم عن أسباب الضيق، ومن جهة أخرى تشعرهم بمدى اهتمامك بحالتهم المزاجية، ونفسيتهم.

 

احذري التقليل من سبب انزعاج طفلك، مهما كان السبب بسيطا، فلا ترددي جمل مثل: لا شيء يدعو للانزعاج، الأمر لا يستحق كل هذا الغضب.
ويمكنك ترديد جمل تشعره باهتمامك، مثل: خفف عن نفسك، كان يوما سيئا، أنا إلى جوارك فلا تقلق.

 

احذري من السخرية من حزنه، أو ضيقه، ولا تنتقديه، مهما كان السبب بسيطا، أو تافها من وجهة نظرك، وبشكل خاص في وجود طرف ثالث، كأحد الأخوة، أو الأقارب، أو الأصدقاء، فهذا سيسبب له الإحراج، والضيق الشديدين، وسيبعده عنكِ.

 

حاولي تعليمه الطريقة المثلى للتعبير عن غضبه وانفعالاته، بدلا من انتقاده، واخبريه أنكِ موجودة إلى جواره دائما، وأنك على استعداد لمشاركته المشكلة، ومساعدته في الحل، دون أن تخبري أي شخص عنها.

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