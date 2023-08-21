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ثقافة وفنون

طارق الشناوي يكشف موقفه من معاقبة محمد الحلو بعدم الغناء بعد "عمار يا سعودية" (فيديو)

الفنان محمد الحلو،
الفنان محمد الحلو، فيتو

محمد الحلو، استنكر الناقد الفني طارق الشناوي، حالة الجدل والهجوم على الفنان محمد الحلو عقب غناء "عمارة يا سعودية"، بدلا من "عمار يا اسكندرية"، وذلك خلال الحفل الغنائي الذي أحياه الحلو ضمن فعاليات “كاسيت 90” بمدينة جدة في السعودية.

مبالغة ردود الفعل ضد محمد الحلو

وقال طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “etc”: "هناك مبالغة في ردود الفعل المسئية والمتجاوزة وغير المبررة لما فعله محمد الحلو".

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غناء محمد الحلو بالسعودية

وتابع: "ما فعله محمد الحلو ليس به أي إساءة أو خطأ"، متسائلا: هل الأغنية أعاد تسجيلها وإلغاء تتر مسلسل "زيزينيا"، وأصبح "عمار يا سعودية"؟ هذا لم يحدث، فالأغنية الأصلية التي كتبها أحمد فؤاد نجم ولحنها عمارها الشريعي، والتتر كما هو والأغنية كما هي.

 

معاقبة محمد الحلو

وتابع: "السوشيال ميديا اشتغلت بالعدوى لدرجة أن إحدى الشخصيات المرموقة، طالب بمعاقبة الحلو بعدم الغناء لمدة ثلاث سنوات على ما فعله، كيف نحرم من صوت محمد الحلو ثلاث سنوات لأنه قال عمار يا سعودية، ولم يتم تغيير هوية الأغنية؟!".

 

تاريخ أم كلثوم وعبد الحليم حافظ

ولفت: "وديع الصافي غنى عظيمة يا مصر، وفيروز غنت لمصر، وأم كلثوم لما غنت "يا بغداد يا قلعة الأسود" لم يحدث أي هجوم، لما عبد الحليم حافظ ارتدى الزي الكويتي وغنى "يا هلى يا هلى" من ألحان وكلمات اللهجة الكويتية لم يحدث هذا الضجيج".

 

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عودة محمد الحلو

وأعرب الشناوي عن سعادته بعودة الفنان محمد الحلو، مطالبة بعدم الاختفاء مرة أخرى لا سيما أنه أهم الأصوات على الساحة الفنية خلال الـ40 السنة الأخيرة، وأحد أهم عناوين مصر الغنائية.

وعقب تصدر المطرب محمد الحلو التريندات العربية ومؤشرات بحث جوجل أثناء أداء فقرته فى حفل كاسيت 90 الذي أقيم بجدة.. قررت المملكة العربية السعودية تخصيص حفل ضخم له بمفرده.

وأعلن عن ذلك ترك آل الشيخ قائلا: "الحقيقة لم نكتف من أداء الفنان الكبير محمد الحلو؛ لذلك وجهت شركة بنش مارك الرائدة بعمل حفلة يوم 1 سبتمبر في المملكة".

وتصدر الحلو التريند العربي بفقرته، وبدأ الحلو حفله بتتر مسلسل "ليالي الحلمية"، وتغنى بأغنية “ليه يا زمن ما سبتناش أبريا”، وعقبها بأغنيته الشهيرة تتر مسلسل زيزينيا وهي “عمار يا إسكندرية”، وغير كلماتها قائلًا: عمار يا (سعودية).. ألف شكر لتركي آل الشيخ على شرف وجودي معاكم.. وسط تفاعل جماهيري كبير.

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