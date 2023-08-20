سيناتور جمهوري يطالب ترامب بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
طالب السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري بيل كاسيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب من السباق الانتخابي للرئاسة الأمريكية 2024، وذلك على خلفية إدانته بارتكاب جرائم.
انسحاب ترامب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
وقال كاسيدي لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إنه لن يكون بوسع دونالد ترامب الفوز في أي انتخابات عامة على الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.
وردًا على سؤال عما إذا كان ينبغي على ترامب الانسحاب من السباق الرئاسي، قال كاسيدي: "أعتقد ذلك. لكن من الواضح أن الأمر متروك له.. بالنظر إلى استطلاعات الرأي حاليًا فإنه سيخسر أمام جو بايدن".
وأضاف: "قد يكون لدينا مرشح لمنصب الرئيس مدان بارتكاب جريمة، وأعتقد بوجود حاجة لاستبدال جو بايدن، لكن لا أعتقد أن الأمريكيين سيمنحون أصواتهم لشخص مدان".
وكاسيدي هو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين السبعة الذين صوّتوا لصالح إدانة ترامب في المساءلة الثانية للرئيس السابق في 2021.
إدانة ترامب في قضية الوثائق
ووصف كاسيدي قضية الوثائق الاتحادية ضد ترامب بأنها "ضربة قاضية تقريبًا" وحذَّر من أن الناخبين لن يختاروا مدانًا بارتكاب جريمة رئيسًا لهم.
وحصل ترامب في أحدث استطلاع لـ"رويترز"، هذا الشهر على 47% من أصوات الجمهوريين في أنحاء الولايات المتحدة، بينما تراجع التأييد لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس 6 نقاط مئوية، من يوليو إلى 13% فقط.
ولم يصل التأييد لأي من المرشحين الآخرين الذين كان من المقرر أن يحضروا أول مناظرة تمهيدية للحزب، يوم الأربعاء، إلى 10% في هذا الاستطلاع.
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