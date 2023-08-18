الجمعة 18 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تعادي المسلمين والسامية والهجرة.. معلومات عن جماعة براود بويز المتطرفة (صور)

جماعة براود بويز،
جماعة براود بويز، فيتو

تستعد وزارة العدل الأمريكية لسجن إنريكي تاريو، الزعيم السابق لجماعة براود بويز المتطرفة، الذى تم إدانته بالتآمر التحريضى في قضية اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، لمدة 33 عاما.

وبحسب وثائق رسمية اطلعت عليها وكالة «اسوشيتد برس»، فإنه إذا صدر الحكم ضد تاريو، فسيكون أطول عقوبة صدرت في محاكمة 6 يناير الجماعية، حيث حكم على مؤسس Oath Keepers، ستيوارت رودس، الذي أدين بالتآمر التحريضي في قضية منفصلة، بأطول عقوبة حتى الآن وهي 18 عامًا.

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وتم إدانة تاريو، الذي شغل في السابق منصب الرئيس الوطني للجماعة المتطرفة اليمينية المتطرفة، وثلاثة مساعدين من قبل هيئة محلفين في واشنطن في مايو، بالتآمر لعرقلة نقل السلطة الرئاسية على أمل الإبقاء على الجمهوري دونالد ترامب في البيت الأبيض بعد خسارته انتخابات 2020.

محاكمة جماعة براود بويز بسبب اقتحام الكابيتول

وخلال المحاكمة التي استمرت شهورًا، جادل المدعون بأن "براود بويز" ينظرون إلى أنفسهم كجنود يقاتلون من أجل ترامب، بينما كان ينشر أكاذيب مفادها أن الديمقراطيين سرقوا الانتخابات منه، وكانوا مستعدين لخوض الحرب للحفاظ على زعيمهم المفضل في السلطة.

وكتب المدعون في ملفهم: "أطلقوا العنان لقوة في مبنى الكابيتول كانت تهدف إلى ممارسة إرادتهم السياسية على المسئولين المنتخبين بالقوة والتراجع عن نتائج انتخابات ديمقراطية ليسوا أبطالا، هم مجرمون. "

معلومات عن جماعة براود بويز الأمريكية

وبراود بويز (Proud Boys) -أو الأولاد الفخورون- هي مجموعة متعصبة من العنصريين البيض، تصنفها منظمات الحقوق المدنية على أنها جماعة كراهية يؤمن أعضاؤها بجرائم العنف.

وبحسب موقع «DW» الألماني، فإن جماعة براود بويز أسسها عام 2016 الناشط اليميني الكندي البريطاني غافين ماكينز، ومنذ ذلك الحين نأى بنفسه عن المجموعة.

وهي منظمة جميع أعضائها من الذكور، وتصف نفسها بأنها ملاذ "للشوفينيين الغربيين"، ولديها تاريخ من عنف الشوارع ضد الجماعات اليسارية والنشطاء، وفي اسمها إشارة إلى أغنية من النسخة الموسيقية لفيلم ديزني الكرتوني "علاء الدين".

ووفقا لرابطة مكافحة التشهير، فقد أدلى أعضاء هذه الجماعة بتعليقات معادية للنساء، ودعموا الاغتصاب علانية. وقالت الرابطة إن الجماعة روجت أيضا للآراء المعادية للمسلمين والسامية والمتحولين جنسيا والهجرة.

 

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وأضافت الرابطة "بينما يمكن وصف الجماعة بأنها عنيفة وقومية ومعادية للمسلمين والمتحولين جنسيا ومعادية للمرأة، فإن أعضاءها يمثلون مجموعة من الخلفيات العرقية ويحتج قادتها بشدة على أي مزاعم بالعنصرية".

معاداة المسلمين والسامية والمتحولين جنسيا والهجرة

وتعتمد جماعة "براود بويز" لباسا موحدا مفضلا من قمصان البولو وقبعات حمراء تحمل شعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وهم يتغنون عادة أيضا كلمة "أوهورو" (Uhuru) التي تعني "الحرية" باللغة السواحيلية.

وعادة ما تتحكم قيادة الفرع المحلي في العضوية، ويمكن أن يكون لها طقوس انتساب، والجماعة أكثر حضورا ونشاطا في التجمعات والاحتجاجات العامة، وقد أدين العديد من أعضائها بجرائم عنف.

وقامت الجماعة بالتنسيق مع مجموعة كراهية أخرى في التجمعات اليمينية المتطرفة، مثل تجمع "وحدوا اليمين" (Unite the Right) في شارلوتسفيل بولاية كارولينا عام 2017.

كما ساعد عضو الجماعة السابق جيسون كسلر أيضا في تنظيم الحدث الذي جمع أعضاء جماعة كو كلوكس كلان (Ku Klux klan)، والجماعات والميلشيات العنصرية الأخرى.

سلالة خبيثة من التطرف اليميني الأمريكي

وبحسب رابطة مكافحة التشهير، فإن جماعة "براود بويز" تحمل العديد من السمات المميزة للعصابة، وقد شارك أعضاؤها في أعمال عنف وترهيب وحشية متعددة.

وكتب رئيس رابطة مكافحة التشهير جوناثان جرينبلات في وقت سابق علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "في حال كان لدى أي شخص أي شك، فإن براود بويز هم سلالة خبيثة من التطرف اليميني الأمريكي، ولديهم سجل حافل من العنف".

 

اقتحام مبني الكابيتول الأمريكي

وفي صباح السادس من يناير 2021 ألقى الرئيس السابق على أنصاره خطابا ناريا وبخ علنا نائبه آنذاك مايك بنس لعدم موافقته على خطته لرفض الأصوات التي انتخبت بايدن.

وانتظر ترامب لساعات قبل الإدلاء بتصريح علني بينما اقتحم الآلاف من أنصاره مبنى الكونجرس واعتدوا على أفراد الأمن وهددوا بشنق بنس.

ولقي خمسة أشخاص، بينهم أحد أفراد الشرطة، مصرعهم خلال تلك الأحداث أو بعدها بفترة وجيزة وأصيب أكثر من 140 من أفراد الشرطة، بينما لحقت بمبنى الكونجرس أضرار تقدر بملايين الدولارات.

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