أخبار الفن اليوم.. محمد الحلو: عمار يا سعودية أقل حاجة أقولها للجمهور.. ومهرجان قرطاج الدولي يكرم حماقي
شهدت الساحة الفنية والثقافية اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري العديد من الأحداث والأخبار المهمة والتي كان أبرزها:
مهرجان القاهرة للدراما، كل ما تريد معرفته عن الدورة الثانية
يقام حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني، يوم الخميس المقبل الموافق 24 أغسطس الجاري، وذلك بمدينة العلمين الجديدة، تزامنا مع انعقاد مهرجان العلمين.
ويكرم مهرجان القاهرة للدراما 2023 عددًا من المبدعين في مختلف مجالات العمل الفني، تحت عنوان "اسعدتمونا"، بالإضافة إلى الاحتفاء مرور 60 عامًا من عمر الدراما المصرية.
محمد الحلو لـ فيتو: "عمار يا سعودية" أقل حاجة أقولها للجمهور، وإحنا أهل كرم (فيديو)
علق الفنان محمد الحلو علي واقعة استبداله كلمات أغنية “عمار يا إسكندرية” بجملة “عمار يا سعودية” وذلك خلال حفل كاسيت 90 الذي أقيم في جدة يوم الأربعاء الماضي.
وقال “الحلو” في تصريح خاص لـ"فيتو": “اللي أنا عاوز أوضحه للجمهور أنني أول ما غنيت بدأت بغناء عمار يا إسكندرية وبعد تاني كوبليه فقط قولت عمار يا سعودية".
مهرجان قرطاج الدولي يكرم محمد حماقي (صور)
قررت إدارة مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 57 تكريم النجم محمد حماقي، وذلك بعد إحيائه حفل ختام الدورة 57، مساء أمس السبت الموافق 19 أغسطس الجاري.
ونشرت الصفحة الرسمية لإدارة مهرجان قرطاج صورًا من تكريم مدير المهرجان كمال الفرجاني، وعلقت قائلة: "السيد كمال الفرجاني مدير مهرجان قرطاج الدولي يكرم الفنان المصري محمد حماقي إثر حفل اختتام الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي مساء السبت 19 أغسطس 2023 على ركح المسرح الأثري بقرطاج".
ماستر كلاس لـ حسين فهمي بالدورة الأولى لمهرجان الغردقة
يعقد مهرجان الغردقة لسينما الشباب بدورته الأولى برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي والذي يقام في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر المقبل هذا العام عدد من الحوارات والفعاليات مع صانعي الأفلام والنجوم الذين سيكشفون مسيرتهم الفنية ومشاريعهم الراهنة.
إليسا تطرح أحدث أغنياتها "العُقد" (فيديو)
طرحت النجمة اللبنانية إليسا أغنيتها الجديدة “العقد” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.
والأغنية من إنتاج شركة روتانا، ومن كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر الذي يتعاون مع إليسا للمرة الأولى.
وفاة الفنان الجزائري وحيد بوزيدي عن عمر يناهز 45 عامًا
توفي اليوم الأحد، الفنان الكوميدي الجزائري وحيد بوزيدي، عن عمر ناهز الـ45 عاما، إثر تعرضه لجلطة دماغية مفاجئة.
مش هعمل كده تاني، تفاصيل التحقيق مع كزبرة في نقابة الموسيقيين
حضر مؤدي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ “كزبرة”، لنقابة المهن الموسيقية، للتحقيق معه في واقعة استخدام صورة العالم أحمد زويل في كليب “عليا الطلاق"
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