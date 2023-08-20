الأحد 20 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

وفاة الفنان الجزائري وحيد بوزيدي عن عمر يناهز 45 عامًا

الفنان الكوميدي الجزائري
الفنان الكوميدي الجزائري وحيد بوزيدي، فيتو

توفي اليوم الأحد، الفنان الكوميدي الجزائري وحيد بوزيدي، عن عمر ناهز الـ45 عاما، إثر تعرضه لجلطة دماغية مفاجئة.

وفاة الفنان الجزائري وحيد بوزيدي 

وتعرض الراحل يوم الأربعاء الماضي لجلطة على مستوى الدماغ أثناء قضائه إجازته في مجينة مراكش بالمغرب. 

ونقل على إثرها على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات الخاصة قبل أن توافيه المنية اليوم الأحد.

وحيد بوزيدي 

يشار إلى أن الممثل الكوميدي كان قد أصيب بجلطة دماغية في عام 2021.

ولد الفنان الراحل في فرنسا لعائلة جزائرية، وتمكن من لعب شخصيات كوميدية ببراعة وذكاء. وترك بصمته الفكاهية في العديد من الأعمال والأفلام التلفزيونية. وجعلته موهبته ممثلا استثنائيا وحقق نجاحا كبيرا في عالم الكوميديا الفرنسية والجزائرية.

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و عمل وحيد بوزيدي مع المخرج جاي جاك دورا في فيلم "زو فيلم" ليقوم بعدها وحيد بدراسة المسرح لمدة عامين كي يدخل بعد ذلك في المجال الفني حيث شارك في عديد الأفلام، المسرحيات، والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية.

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وفاة الفنان الجزائري وحيد بوزيدي وحيد بوزيدي الجزائري وحيد بوزيدي

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