مهرجان القاهرة للدراما، كل ما تريد معرفته عن الدورة الثانية

يقام حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني، يوم الخميس المقبل الموافق 24 أغسطس الجاري، وذلك بمدينة العلمين الجديدة، تزامنا مع انعقاد مهرجان العلمين.

مهرجان القاهرة للدراما 2023

ويكرم مهرجان القاهرة للدراما 2023 عددًا من المبدعين في مختلف مجالات العمل الفني، تحت عنوان "اسعدتمونا"، بالإضافة إلى الاحتفاء مرور 60 عامًا من عمر الدراما المصرية.

وسيتم تكريم مجموعة من رموز الفن الذين أسهموا في تشكيل وجدان الشعب المصري والعربي، تحت عنوان "60 سنة دراما".

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مهرجان القاهرة للدراما

وتتكون لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية من كل من المخرج جمال عبد الحميد رئيسا، وعضوية كل من النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين، والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

وتتميز الدورة الثانية من المهرجان بشكلها التنظيمي الجديد، حيث سوف يتم ترتيب المسرح لحفل مبهر ومليء بالاحتفالات التي تظهر عبر الألعاب النارية، لتعطي أجواء مبهجة للحضور، خاصة أن الدورة الثانية سوف تشهد حضورًا فنيًا على مستوى راقٍ وكبير للغاية.

جائزة الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما

وكان مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية فتح في وقت سابق باب التصويت أمام الجمهور في عدد من الفئات التي سيتم الإعلان عن جوائزها يوم الخميس المقبل.

ويتنافس في فرع جائزة تصويت الجمهور 28 نجمة على أفضل ممثلة دور أول، و40 ممثلا يتنافسون على أفضل ممثل دور أول باختيار الجمهور.

وتضم قائمة أفضل ممثل دور أول بتصويت الجمهور كلا من: شريف سلامة، أحمد رزق، محمد شاهين، أحمد مكي، محمد رمضان، محمد ممدوح، أحمد العوضي، أحمد أمين، حمادة هلال، طارق لطفي، أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، أحمد عيد، جمال سليمان، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمير كرارة، مصطفى شعبان، خالد النبوي، سيد رجب، أحمد السقا، عمرو سعد، إياد نصار، محمد سعد، ياسر جلال، باسم سمرة، باسل خياط، كريم فهمي، ماجد الكدواني، محمد فراج، صبري فواز، عصام عمر، هشام ماجد، شيكو، نضال الشافعي، شريف منير، خالد سليم، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، عمرو عبد الجليل.

فيما تضم قائمة أفضل ممثلة دور أول: دينا الشربيني، أمينة خليل، منى زكي، روبي، ياسمين عبد العزيز، غادة عبد الرازق، روجينا، يسرا، مي عز الدين، حنان مطاوع، ريهام حجاج، درة، منة شلبي، دنيا سمير غانم، مي عمر، ريهام عبد الغفور، أيتن عامر، شيرين رضا، نيللي كريم، شيري عادل، دينا فؤاد، هنا الزاهد، ماجدة زكي، رانيا يوسف، صابرين، داليا مصطفى، وفاء عامر، هالة صدقي.

وتضم قائمة أفضل مسلسل بتصويت الجمهور كلا من: كامل العدد، الهرشة السابعة، علاقة مشروعة، تحت الوصاية، حضرة العمدة، الكبير أوي 7، جعفر العمدة، رشيد، ضرب نار، الصفارة، الصندوق، المداح 3، تلت التلاتة، ستهم، وعود سخية، بابا المجال، مذكرات زوج، سره الباتع، عملة نادرة، 1000 حمد الله على السلامة، كتبية 101، سوق الكانتو، رسالة الإمام، رمضان كريم 2، حرب، الأصلي، في كل أسبوع حكاية، أزمة منتصف العمر، آخر دول، منعطف خطر، موضوع عائلي 2، الغرفة 207، وبينا معاد، اللعبة 4، ليه لأ، والعديد من المسلسلات.