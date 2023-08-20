ماستر كلاس لـ حسين فهمي بالدورة الأولى لمهرجان الغردقة

يعقد مهرجان الغردقة لسينما الشباب بدورته الأولى برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي والذي يقام في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر المقبل هذا العام عدد من الحوارات والفعاليات مع صانعي الأفلام والنجوم الذين سيكشفون مسيرتهم الفنية ومشاريعهم الراهنة.

حوارات مهرجان الغردقة

من أهم هذه الفعاليات والحوارات ماستر كلاس للنجم الكبير حسين فهمي، الذي تمتد مسيرته المهنية لأكثر من خمسة عقود، عمل خلالها كمساعد مخرج كما مثّل في أكثر من 100 فيلم سينمائي ومسلسل تلفزيوني وعرض مسرحي، وعاد العام الماضي لمنصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد غياب دام 21 عامًا.

هذا وسيقام الماستر كلاس بالصالة الكبرى بصن رايز جاردن بيتش.

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ويمنح المهرجان للحاضرين فرصة للتعرف على عالم النجم حسين فهمي السينمائي عبر التفاعل معه بشخصه وعبر حكاياته ودروسه المهنية النابعة من تجربته الطويلة الثرية.

هدف الماستر كلاس

ويهدف الماستر كلاس إلى إلهام نجوم المستقبل وخلق مجال للتعاون الإبداعي، ويفتح مجالًا للمناقشات الحرّة والخلّاقة حول كيفية التعامل مع الأعمال السينمائية والإبداعية التي خاضها على نطاق ممتد لأكثر من 50 عاما.

إن مشاركة حسين فهمي في الدورة المقبلة للمهرجان إضافة مهمة لفعاليات الدورة الأولى كونه يتمتع بسيرة مهنية مميزة ويمتلك خبرات كبيرة أهلته للحصول على جوائز رفيعة من مختلف المهرجانات الدولية.