الأحد 20 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

استشارى يوصي بالإكثار من شرب الماء فى الطقس الحار لهذا السبب

الطقس الحار، فيتو
الطقس الحار، فيتو

حساسية الصدر من الأمراض المزمنة التى يصاب بها الكبار والصغار لأسباب عديدة، وفى فصل الصيف بسبب التكييف يصاب العديد من الصغار والكبار بحساسية الصدر والأنف.

ورغم الاعتقاد السائد بأن أمراض الحساسية أكثر فى الشتاء فقط، إلا أنه يمكن أن تحدث الإصابة بها فى فصل الصيف أيضا.

الطقس الحار يزيد من فرص الإصابة بحساسية الصدر 

ويقول الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، إن حساسية الصدر من الأمراض التى تنتشر في فصل الصيف أكثر من فصل الشتاء، والسبب يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة  بشكل كبير وكلما يحدث ارتفاع شديد في حرارة المناخ كانت هناك فرصة للجفاف الذي يحدث داخل الأنسجة المخاطية بالجهاز التنفسي مما يجعلها تتهيج وتلتهب مسببه حساسية الصد.

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وأضاف سالم أن هذا هو السبب في انتشار حالات حساسية الصدر في الآونة الأخيرة مع الإرتفاع الشديد في درجات الحرارة، وفي حالة الإصابة يحدث سعال شديد وضيق في التنفس وصعوبة في التنفس وعلى الفور يجب توجه المريض للطبيب المختص الذي يشخص نوع الإصابة وينصح بالعلاج المناسب لحالة المريض.

الطقس الحار سبب فى الإصابة بحساسية الصدر، فيتو 

علاج حساسية الصدر 

وتابع، أن علاج حساسية الصدر يتمثل في البخاخات التي من شأنها توسيع الشعب الهوائية بالإضافة إلى بعض الأدوية المضادة للالتهابات والحساسية، لافتا إلى أن مريض الحساسية عليه تجنب الخروج في المناخ شديد الحرارة واذا اضطر لذلك عليه شرب كمية كبيرة من الماء أثناء سيره في هذا المناخ الحار لتجنب الجفاف.

وأكد الدكتور أيمن السيد سالم، على ضرورة متابعة مريض الحساسية بشكل دوري مع الطبيب المختص واجراء اختبارات التنفس والآشعة لتقييم حالته أول بأول حتى لا تدهور حالته وتتعرض للمضاعفات الخطيرة التي تهدد حياة المريض.

حساسية الصدر 

وحساسية الصدر ليست مرضا، لكنها عبارة عن زيادة في معدل استجابة الجسم لعوامل معينة، وهذه الاستجابة تختلف من شخص لأخر، ولذلك نجد شخصا ما قد يتعرض للأتربة والأدخنة، أو عند تناوله لبعض الأطعمة لا يصاب بأي شيء، وشخص آخر يتعرض لنفس المواد والأطعمة فيصاب بحساسية الصدر وضيق في التنفس، أو يصاب بحساسية الأنف، كذلك هناك من لديهم حساسية من الحيوانات المنزلية.

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أعراض حساسية الصدر 

وعن أعراض حساسية الصدر، فهي تتمثل في الآتي:

  • الشعور بالتعب والارهاق
  • سرعة التنفس
  • ضيق النفس
  • السعال
  • يمكن حدوث حمى

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الطقس الحار حساسية الصدر فصل الصيف الدكتور أيمن السيد سالم صحة الصحة

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