نصائح طبية مهمة لتجنب مخاطر درجة الحرارة المرتفعة على مرضى الحساسية الربو (فيديو)

يتعرض أصحاب الأمراض المزمنة مع ارتفاع درجات الحرارة لبعض المشكلات الصحية، وتعتبر درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية والتعرض للشمس والأشعة فوق البنفسجية، من العوامل التي تؤدي إلى عواقب خطِرة للأشخاص الذين يعانون الأمراض المزمنة.

طب جامعة المنيا

وأكد الدكتور أحمد فتحي ماضي، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة المنيا، أنه لا شك أن مرض حساسية الصدر والربو من أكثر الأمراض الشائعة بين عدد كبير من الأشخاص، ويعتبر مريض الحساسية الصدرية والربو من أكثر المرضى الممنوعين من التعرض للمناخ شديد الحرارة والمناخ شديد البرودة لأن كلا منهما له تأثيره السلبي عليهم.

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الدكتور أحمد فتحي ماضي، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة المنيا، فيتو

الماء غير المثلج مهم جدًّا

وقدم أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة المنيا، عددًا من النصائح والتوصيات للوقاية من ضربات الشمس والموجات الحارة والحماية من الجلطات في الصيف، قائلًا: الماء غير المثلج مهم جدًّا في الوقاية وعلاج الحر وضرباته، ولا بد من شرب 3 لترات ماء يوميًّا بدون عطش، لا تنتظر العطش، فالعطش أولى مراحل الجفاف.

أهم النصائح لمرضى القلب

وتابع: يجب الإكثار من تناول السوائل حيث أنه من أهم النصائح لمرضى القلب لتجنب الإصابة بالجفاف، وأيضا للحفاظ على رطوبة الجسم، ناهيك عن تجنب التعرض المباشر لحرارة الشمس في أوقات الذروة، أي الابتعاد عن أشعة الشمس الضارة خلال ساعات النهار الشديدة.

اتباع نظام غذائي صحي

واستكمل أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة المنيا، حديثة لـ فيتو قائلًا: ضرورة إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي تعمل على إمداده بالعناصر التي يفقدها خلال ساعات الشمس الشديدة.