حياة كريمة في المحافظات، وزير التنمية المحلية يتابع مشروعات قنا وسوهاج ويجتمع مع محافظي الشرقية والمنيا، وانطلاق الملتقى التوظيفي باستاد المنصورة

شهدت محافظات مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددًا من الأخبار والجولات والتصريحات الهامة الخاصة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ترصدها لكم “فيتو” خلال التقرير التالي:

وزير التنمية المحلية يتابع مشروعات حياة كريمة بقنا وسوهاج

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعًا الأحد مع كل من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة واستعراض المشروعات المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2023 - 2024 وتنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين فى مختلف المجالات ومتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.. لــ التفاصيل إضغط هنا

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محافظ الإسكندرية يتابع آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة ببرج العرب القديم

كما تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، آخر المستجدات التنفيذية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينة برج العرب القديمة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطنين بالمراكز والقرى والنجوع والمناطق النائية وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ الاسكندرية؛ أنه تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بـ 4 مجمعات خدمية بمركز ومدينة برج العرب القديم وقرى بهيج وقرية أبو صير وقرية الغربانيات.. لــ التفاصيل إضغط هنا

وفد حياة كريمة في زيارة للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، يرافقه كل من جلال الطاهر نائب أول، سعيد شعيب سكرتير الغرفة، وائل عبد العزيز «أديداس» أمين الصندوق وصابر همام عضو مجلس الإدارة، وفدا من مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.

تشكيل وفد حياة كريمة

ضم وفد «حياة كريمة»، كلا من العميد ممدوح فوزي، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية، محمد جمال منسق محافظة الإسماعيلية، محمد فراج منسق مركز الإسماعيلية، محمد مصباح المسئول الإعلامي.. لــ التفاصيل إضغط هنا

4000 فرصة عمل بالدقهلية، انطلاق الملتقى التوظيفي لمؤسسة حياة كريمة باستاد المنصورة (فيديو)

وقد أجرت “فيتو” بثا مباشرا تحت عنوان " بمشاركة 70 شركة ومؤسسة تعليمية وإنتاجية لتوفير 4000 فرصة عمل.. انطلاق الملتقى التوظيفي لمؤسسة حياة كريمة باستاد المنصورة.

ملتقى التوظيف بالدقهلية، فيتو

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الأحد الملتقي التوظيفي للشباب والذي تنظمه مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية بداية من اليوم الأحد 20/8/2023 ولمدة يومين بالصالة المغطاة باستاد المنصورة. لــ التفاصيل إضغط هنا

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظي الشرقية والمنيا تشغيل المجمعات الحكومية

والتقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، كلا من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات.

وشهد اللقاء متابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظتي الشرقية والمنيا للإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة أمام.. لــ التفاصيل إضغط هنا