الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة ببرج العرب القديم

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتابع آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة، فيتو

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، آخر المستجدات التنفيذية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينة برج العرب القديمة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطنين بالمراكز والقرى والنجوع والمناطق النائية وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ الاسكندرية؛ أنه تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بـ 4 مجمعات خدمية بمركز ومدينة برج العرب القديم وقرى بهيج وقرية أبو صير وقرية الغربانيات، حيث أن المجمع مكون  من ٣ أدوار على مساحة 400 متر، ويضم بداخله (وحدة محلية، ومركز تكنولوجي، وشهر عقاري، وسجل مدني، ووحدة تضامن اجتماعي، ومكتب تموين، ومكتب بريد، ومجلس محلي) حيث يتمكن المواطن من إنجاز كل ما يحتاجه من مكان واحد.

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وأضاف الشريف؛ أنه تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 6 مراكز خاصة بالشباب، حيث تم تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو عليوة بمركز برج العرب القديم، ورفع كفاءة ملعب مركز شباب بهيج، وإنشاء مركز شباب الغربانيات، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب الجويرة بقرية الغربانيات، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو صير البحرى بقرية أبو صير، وإحلال وتجديد مركز شباب أبو صير القبلى بقرية أبو صير.

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