متحف الإسماعيلية يحتفل باليوم العالمي للإنسانية (صور)

نظم قسم التربية المتحفية لذوى الاحتياجات الخاصة بمتحف الإسماعيلية، اليوم الأحد احتفالية باليوم العالمي للعمل الإنساني والتي يحتفل به خلال شهر أغسطس.

تكريم العاملين والفنيين في المتحف

وعلى هامش هذه الاحتفالية تم تكريم العمال والفنيين العاملين بالمتحف لمجهوداتهم في إظهار المتحف بالشكل اللائق وتفانيهم في العمل، وذلك بمساعدتهم في القيام بواجباتهم اليومية في هذا اليوم تكريمًا لهم.

وكان قد نظم القسم التعليمي في متحف آثار الإسماعيلية، في وقت سابق وعلى هامش الاحتفال برأس السنة الهجرية ورشة فنية لصناعة المجسمات التي ترمز الى رحلة الهجرة وتحديدا غار حراء، وذلك باستخدام الطين الأسواني وتدوير الخامات.

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المشاركون في الورشة

وشارك في الورشة عدد من مرتادي المتحف حيث شاركوا في صناعة مجسم يرمز إلى غار حراء.

أنشطة متنوعة

ومن جهة أخرى وعلى هامش احتفالية ذكرى اكتشاف حجر رشيد، كان قد نظم متحف آثار الإسماعيلية مجموعة من الأنشطة المتنوعة بمشاركة مدرسة الجلاء الابتدائية.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

التعريف بتاريخ اكتشاف حجر رشيد

وتضمنت الأنشطة التعريف بسبب الاحتفالية وحجر رشيد وكيفية اكتشافه وفك رموزه، بالإضافة إلى ورشة للكتابة بالهيروغليفية على ورق البردي، وجولة إرشادية للتعرف على أهم القطع الأثرية المرتبطة بموضوع الإحتفالية.



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ارتداء الأزياء الفرعونية

كما شملت الفعاليات فقرة لارتداء الأزياء الفرعونية والتقاط الصور التذكارية بالقرب من مقتنيات المتحف.



ندوات بالمدارس للتوعية الأثرية

وكان قد نظم متحف آثار الإسماعيلية، ندوة لطلبة مدرسة الطائف التجريبية بالإسماعيلية، والتى تناولت التعريف بالسلوكيات المتبعة عند زيارة المتحف، والتعريف بتاريخ نشأة متحف الإسماعيلية وأهم القطع الأثرية المعروضة به.

وفد من جمعية المحاربين القدامي

و كان قد استقبل متحف آثار الإسماعيلية في وقت سابق، زيارة لعدد من اعضاء جمعية المحاربين القدامى من مختلف محافظات مصر، للتعرف على تاريخ نشأة المتحف وأهم القطع الأثرية المعروضة به.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

تعليم طلاب المدارس الهيروغليفية

ومن جهة أخرى وفي إطار خطة متحف آثار الإسماعيلية لنشر الوعي الأثري بين طلاب المدارس بمراحلها المختلفة، نظمت إدارة المتحف محاضرة لطالبات مدرسة أبو سلطان الجديدة للتعليم الأساسي بالإسماعيلية تناولت التعريف بالسلوكيات المتبعة عند زيارة المتحف ونشأة متحف آثار الإسماعيلية وأهم القطع الأثرية المعروضة به.

كما شملت فعاليات المحاضرة إقامة ورشة تعليمية للطالبات تناولت كيفية كتابة أسمائهن بالهيروغليفية.

نشر الوعي الاثرى

وكانت قد نظمت إدارة السياحة في محافظة الإسماعيلية، سلسلة من الندوات التوعوية لنشر الوعي الأثري والسياحي الخاص بمعالم محافظة الإسماعيلية، حيث تم عمل سلسلة ندوات بعدد من مدارس المحافظة.

المستهدف من الندوات

واستهدفت الندوات نشر التوعية السياحية والاثرية لدى طلاب المدارس، حيث تم عقد الندوات بمدارس صفية زغلول الإعدادية بنات، مدرسة ١٦ أكتوبر الإعدادية بنين؛ وذلك من أجل ترسيخ الهُوية القومية وزيادة الوعي بالثقافة العامة لتاريخ مصر العريق.

محتويات الندوات

أُقيمت الندوات بمشاركة أعضاء إدارة السياحة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتناولت الندوات كافة الجوانب المتعلقة بتاريخ الإسماعيلية، ومعالمها الأثرية وما تحويه من مزارات سياحية بالإضافة إلى استعراض جانب من أماكن الإقامة السياحية التي تمتلكها المحافظة وما تتميز بتنظيمه من فعاليات ومهرجانات دولية ومحلية.

كما تخللت الندوات إجراء مشاركات حوارية مع عدد من الطالبات المتميزات وتوزيع برشورات دعائية عما تحويه محافظة الإسماعيلية من مقومات سياحية مختلفة.

تنعم محافظة الإسماعيلية، بموقع متميز حيث تبعد عن محافظة القاهرة بنحو ساعة ونصف بالسيارة، كما انها تقع على ضفاف قناة السويس وبحيرة التمساح، مما جعلها تحظي بوجود العديد من الشواطئ والأماكن السياحية التي تتيح التنزه بأسعار في متناول الجميع.

