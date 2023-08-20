الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وفد حياة كريمة في زيارة للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، يرافقه كل من جلال الطاهر نائب أول، سعيد شعيب سكرتير الغرفة، وائل عبد العزيز « اديداس» أمين الصندوق وصابر همام عضو مجلس الإدارة، وفد من مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة. 

متحف الإسماعيلية يحتفل باليوم العالمي للإنسانية (صور)

إقبال على شراء المانجو في ثاني أيام مهرجان الإسماعيلية (فيديو وصور)

تشكيل وفد حياة كريمة 

ضم وفد « حياة كريمة»، كل من العميد ممدوح فوزي، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية، محمد جمال منسق محافظة الإسماعيلية، محمد فراج منسق مركز الإسماعيلية، محمد مصباح المسئول الإعلامي. 

Advertisements

 

خلال اللقاء، تم مناقشة سبل التعاون المشترك في سبيل خدمة المواطن الإسمعلاوي. 

 

الارتقاء بالقطاعات الخدمية 

من جانبه أكد اكرم الشافعي، أن الدولة المصرية تستهدف الإرتقاء بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بمختلف محافظات الجمهورية، من صحة وتعليم وسياحة وزراعة وري وصناعة وغيرها من مشروعات البنية التحتية والتمكين الاقتصادي. 

 

حياة كريمة اهم مشروع تنموي بمصر 

أضاف سعيد شعيب، سكرتير الغرفة التجارية، إن مبادرة حياة كريمة من أهم المشروعات التنموية القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفذها الحكومة بكل سرعة وقوة دون أي تهاون، مضيفًا أن مبادرة حياة كريمة ساهمت وتساهم في سد الفجوة التنموية بين القرى والإستثمار في العنصر البشري. 

 

أضاف وائل أديداس، أمين الصندوق، أن مبادرة حياة كريمة ساهمت منذ الإعلان عنها في تحقيق الترابط والتكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وهو ما يدل على أن جميع فئات المجتمع تسعي لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق الهدف التنموي والاقتصادي منها. 

 

فيما أكد وفد حياة كريمة علي حرصهم علي تحقيق إنجازات ملموسة في الشارع الاسماعيلي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حياة كريمة الغرفة التجارية بالاسماعيلية تجارية الاسماعيلية أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية الاسماعيلية بالاسماعيلية وفد حياة كريمة

مواد متعلقة

متحف الإسماعيلية يحتفل باليوم العالمي للإنسانية (صور)

إقبال على شراء المانجو في ثاني أيام مهرجان الإسماعيلية (فيديو وصور)

إقبال المواطنين على شراء المانجو من مهرجان الإسماعيلية (صور وفيديو)

30 صورة ترصد حفل افتتاح مهرجان المانجو بالاسماعيلية

الأكثر قراءة

أول تحرك من وزير الرياضة بعد وصول استقالة مجلس الزمالك رسميا

المستشار أحمد جلال إبراهيم يكشف حقيقة رفع الحصانة القضائية عنه بسبب مخالفات في نادي الزمالك

بعد رحيل مجلس مرتضى منصور، تفاصيل خارطة طريق مستقبل الزمالك وموعد الانتخابات الجديدة

عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة يثير الجدل، والنشطاء يكشفون السر

الولادة بـ 2000 جنيه، تفاصيل مثيرة تكشفها التحقيقات مع طبيب النساء المزيف

عرض أفلام إباحية على شاشات الإعلانات فى شوارع العراق، المخابرات تكشف تفاصيل الواقعة

زيادة سعر دواء شهير لعلاج حب الشباب

القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا في الهرم

Advertisements

منوعات

المزيد

إزالة ورم يزن 8 كيلو من رحم مريضة في السعودية

تسجيل سلسلة من الحوادث في أوروبا بسبب السياح البريطانيين والأمريكيين

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

كليات المرحلة الثالثة للتنسيق.. مستقبل كلية تربية طفولة ومجالات العمل بعد التخرج (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفرح في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

15 فائدة للاستغفار من الكتاب والسنة

تفسير حلم السيارة الجديدة في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية