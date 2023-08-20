وفد حياة كريمة في زيارة للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، يرافقه كل من جلال الطاهر نائب أول، سعيد شعيب سكرتير الغرفة، وائل عبد العزيز « اديداس» أمين الصندوق وصابر همام عضو مجلس الإدارة، وفد من مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.

تشكيل وفد حياة كريمة

ضم وفد « حياة كريمة»، كل من العميد ممدوح فوزي، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية، محمد جمال منسق محافظة الإسماعيلية، محمد فراج منسق مركز الإسماعيلية، محمد مصباح المسئول الإعلامي.

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خلال اللقاء، تم مناقشة سبل التعاون المشترك في سبيل خدمة المواطن الإسمعلاوي.

الارتقاء بالقطاعات الخدمية

من جانبه أكد اكرم الشافعي، أن الدولة المصرية تستهدف الإرتقاء بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بمختلف محافظات الجمهورية، من صحة وتعليم وسياحة وزراعة وري وصناعة وغيرها من مشروعات البنية التحتية والتمكين الاقتصادي.

حياة كريمة اهم مشروع تنموي بمصر

أضاف سعيد شعيب، سكرتير الغرفة التجارية، إن مبادرة حياة كريمة من أهم المشروعات التنموية القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفذها الحكومة بكل سرعة وقوة دون أي تهاون، مضيفًا أن مبادرة حياة كريمة ساهمت وتساهم في سد الفجوة التنموية بين القرى والإستثمار في العنصر البشري.

أضاف وائل أديداس، أمين الصندوق، أن مبادرة حياة كريمة ساهمت منذ الإعلان عنها في تحقيق الترابط والتكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وهو ما يدل على أن جميع فئات المجتمع تسعي لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق الهدف التنموي والاقتصادي منها.

فيما أكد وفد حياة كريمة علي حرصهم علي تحقيق إنجازات ملموسة في الشارع الاسماعيلي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



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