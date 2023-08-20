4000 فرصة عمل بالدقهلية، انطلاق الملتقى التوظيفي لمؤسسة حياة كريمة باستاد المنصورة (فيديو)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان " بمشاركة 70 شركة ومؤسسة تعليمية وإنتاجية لتوفير 4000 فرصة عمل.. انطلاق الملتقى التوظيفي لمؤسسة حياة كريمة باستاد المنصورة.

ملتقي التوظيف بالدقهلية، فيتو

حيث افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد الملتقي التوظيفي للشباب والذي تنظمه مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية بداية من اليوم الأحد 20/8/2023 ولمدة يومين بالصالة المغطاة باستاد المنصورة

ملتقي التوظيف بالدقهلية، فيتو

وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات وهي وزارة الشباب والرياضة، والتربية والتعليم،وبمشاركة عدد كبير من الشركات والقطاع الخاص وبمشاركة متطوعي التحالف الوطني، وذلك بحضور ومشاركة العقيد اسماعيل معوض والعقيد علي جبريل ممثلي مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية والمهندس محمد سامي منسق عام محافظة الدقهلية وأعضاء ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني وحضور وكلاء وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والزراعة ومدير جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة..

Advertisements

وأكد " مختار " الي أن الهدف من الملتقي هو دمج الشباب بسوق العمل وتعريفهم بفرص العمل المتاحة والاستفادة منهم في كافة المجالات وتزويد الشركات والقطاع الخاص بدماء جديدة.

ملتقي التوظيف، فيتو

كما اكد " المحافظ " أن الملتقي التوظيفي يهدف إلي توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب داخل القطاع الخاص بما يتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية، للحد من البطاله وتدوير عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات.

وأوضح " مختار " أن الملتقي يشارك فيه اليوم مايقارب من 70 شركة ومؤسسة لتوفير عدد 4000 فرصة عمل للشباب والخريجين في كافة المجالات، سواء في مجال التصنيع او البيع والتسويق أو الإدارة أو التعليم .

ملتقي التوظيف، فيتو

وأكد " المحافظ " علي أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها في إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في كافة القطاعات وتوفير فرص عمل للشباب من خلال الشركات والقطاع الخاص..

ملتقي التوظيف

وثمن " مختار " دور القائمين علي مؤسسة حياه كريمه بالدقهلية وكافة الوزارات الداعمة لهذا الملتقى وجميع الشركات المشاركة من أجل توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.

ملتقي التوظيف، فيتو

في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القرى المصرية وتوفير حياة كريمة للمواطنين وفرص عمل للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن