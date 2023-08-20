تخلصت من 7 أطفال رضع بالسم وحقن الهواء، قصة الممرضة البريطانية الشريرة (فيديو)

سممت أطفال رضع حديثى الولادة بحقن الإنسولين، وقتلت آخرين بحقن هواء ودس الحليب بالقوة فى أفواههم، تلك العبارات كانت ملخص اعترافات الممرضة البريطانية، لوسى ليبتي، الملقبة بـ الممرضة الشريرة.

ممرضة بريطانية تقتل 7 أطفال حديثى الولادة

ووفق صحيفة " ديلى ميل " البريطانية التى نشرت اليوم الأحد، تفاصيل الجريمة المروعة، أدينت الممرضة، لوسي ليبتي، يوم الجمعة الماضي، بقتل 7 أطفال حديثي الولادة خلال عام ومحاولة قتل 10 آخرين داخل المستشفى التى كانت تعمل.

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الممرضة البريطانية البالغة من العمر 33 سنة، التي بدأت مذكرة كتبتها إلى المحكمة بعبارة "أنا شريرة"، بعد تورطها بقتل خمسة أولاد وبنتين في مستشفى كونتيسة تشيستر ومحاولة التخلص أطفال آخرين من حديثي الولادة أثناء عملها في الغالب خلال نوبات ليلية في عامي 2015 و2016.

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وقال المدعون لهيئة المحلفين فى المحكمة البريطانية، إن الممرضة الشريرة سممت بعض ضحاياها من الرضع عن طريق حقنهم بالإنسولين، والبعض الآخر عبر حقن الهواء أو بدس الحليب بالقوة في أفواههم، وهاجمت بعض ضحاياها مرات عدة قبل وفاتهم.

ولم يكن هناك أسباب مفهومة دفعت الممرضة البريطانية، لارتكاب جرائم القتل، على الرغم من أن المدعين العامين وغيرهم من الخبراء أبلغوا المحلفين أثناء محاكمتها بالعديد من الدوافع المحتملة.

الممرضة اعترفت بالشر وطريقة تخلصها من الأطفال

أحد الدوافع التي طرحها الادعاء هو أن ليتبي هاجمت وقتلت الأطفال الذين كانوا تحت رعايتها لكسب تعاطف الطبيب الذي كانت تحبه، في محاولة لجعل نفسها مركز اهتمامه وتركيزه.

وطوال فترة المحاكمة، لم تظهر الممرضة البريطانية Lucy Letby، أي لمحة من العاطفة، حتى جاء يوم 16 فبراير عندما أكد الطبيب المغرمة به، ولم يكشف عن أسمه لأسباب قانونية، بعد أن أدى اليمين.

وقتها وبمجرد ظهوره دفعها صوته إلى الانهيار بالبكاء وتركت مقعدها فجأة وسارت نحو باب الخروج، وعندما حان الوقت لاعتلاء منصة الشهود، قالت إنها أحبت الطبيب باعتباره "صديقا موثوقا به" لكنها لم تكن تحبه عاطفيا ونفت ادعاءات النيابة بأنها مفتونة بالطبيب.

وكتبت لوسي ليبتي: "أنا شريرة، لقد فعلت ذلك" في ورقة بعد ذلك عثرت عليها الشرطة في منزلها.

كما كتبت: "أنا لا أستحق أن أعيش، قتلت الأطفال عمدا لأنني لست جيدة بما يكفي لرعايتهم، لن أتزوج ولن أنجب أطفال، لن أعرف أبدا كيف سيكون الحصول على أسرة".