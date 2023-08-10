تقرير: بريطانيا تنفق 25 مليون جنيه إسترليني على أبناء دبلوماسييها في الخارج

رصدت صحيفة "تايمز" البريطانية حجم إنفاق الحكومة البريطانية على تعليم أبناء دبلوماسييها سواء في مدارس داخل البلاد أو خارجها خلال العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أنه تم إنفاق أكثر من 13 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب البريطانيين على تعليم أطفال الدبلوماسيين البريطانيين في مدارس خاصة داخل البلاد، و25 مليون جنيه على تعليم عدد آخر في الخارج خلال العام الماضي.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن فاتورة إرسال 514 تلميدًا إلى مدارس من بينها إيتون، وهارون وينشستر ارتفعت 14% في عام واحد، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع الرسوم في التعليم الخاص.

كما أنفقت وزارة الخارجية البريطانية، التي تمول البرنامج، ما يقرب من 25 مليون جنيه إسترليني على تعليم حوالي 1200 طفل من أبناء الدبلوماسيين البريطانيين في مدارس بالخارج.

ونشرت تلك الأرقام ردًا على استجواب برلماني من إميلي ثورنبيري المدعية العامة في حكومة الظل البريطانية

إجراءات الحكومة البريطانية في مجال الذكاء الاصطناعي

في سياق آخر، نشر مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك منشورا خاطئا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، سميت فيه المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وصدرت عن مكتب سوناك سلسلة من المنشورات على موقع "تويتر"، يوم الخميس، تحدثت عن إجراءات الحكومة البريطانية في مجال الذكاء الاصطناعي وآفاق احتلال بريطانيا مركز الصدارة في هذا المجال.

وقال أحد المنشورات إن "بريطانيا تستضيف ضعفي عدد شركات الذكاء الاصطناعي الذي يستضيفه أي بلد آخر في الاتحاد الأوروبي".

Advertisements

انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أنه تم حذف المنشور بعد نحو 45 دقيقة من نشره، وأعيد نشره بصيغة أخرى، حيث تم حذف كلمة "آخر" من الجملة الأصلية.

يذكر أن بريطانيا انسحبت من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 31 يناير عام 2020، تنفيذا لمقررات الاستفتاء الشعبي على هذا الملف، الذي جرى في عام 2016، والذي صوت 52% من المشاركين فيه لصالح الانسحاب الذي أطلع عليه اسم "بريكست".

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.