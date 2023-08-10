الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

تقرير: بريطانيا تنفق 25 مليون جنيه إسترليني على أبناء دبلوماسييها في الخارج

بريطانيا، فيتو
بريطانيا، فيتو

رصدت صحيفة "تايمز" البريطانية حجم إنفاق الحكومة البريطانية على تعليم أبناء دبلوماسييها سواء في مدارس داخل البلاد أو خارجها خلال العام الماضي.

 

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أنه تم إنفاق أكثر من 13 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب البريطانيين على تعليم أطفال الدبلوماسيين البريطانيين في مدارس خاصة داخل البلاد، و25 مليون جنيه على تعليم عدد آخر في الخارج خلال العام الماضي.

 

وأضافت الصحيفة البريطانية أن فاتورة إرسال 514 تلميدًا إلى مدارس من بينها إيتون، وهارون وينشستر ارتفعت 14% في عام واحد، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع الرسوم في التعليم الخاص.

 

كما أنفقت وزارة الخارجية البريطانية، التي تمول البرنامج، ما يقرب من 25 مليون جنيه إسترليني على تعليم حوالي 1200 طفل من أبناء الدبلوماسيين البريطانيين في مدارس بالخارج.

 

ونشرت تلك الأرقام ردًا على استجواب برلماني من إميلي ثورنبيري المدعية العامة في حكومة الظل البريطانية

 

إجراءات الحكومة البريطانية في مجال الذكاء الاصطناعي

في سياق آخر، نشر مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك منشورا خاطئا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، سميت فيه المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي.

 

وصدرت عن مكتب سوناك سلسلة من المنشورات على موقع "تويتر"، يوم الخميس، تحدثت عن إجراءات الحكومة البريطانية في مجال الذكاء الاصطناعي وآفاق احتلال بريطانيا مركز الصدارة في هذا المجال.

 

وقال أحد المنشورات إن "بريطانيا تستضيف ضعفي عدد شركات الذكاء الاصطناعي الذي يستضيفه أي بلد آخر في الاتحاد الأوروبي".

 

Advertisements

 

انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أنه تم حذف المنشور بعد نحو 45 دقيقة من نشره، وأعيد نشره بصيغة أخرى، حيث تم حذف كلمة "آخر" من الجملة الأصلية.

 

يذكر أن بريطانيا انسحبت من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 31 يناير عام 2020، تنفيذا لمقررات الاستفتاء الشعبي على هذا الملف، الذي جرى في عام 2016، والذي صوت 52% من المشاركين فيه لصالح الانسحاب الذي أطلع عليه اسم "بريكست".

سوناك يزور واشنطن للقاء بايدن للمرة الرابعة (فيديو)

زيلينسكي يجتمع مع سوناك على هامش قمة مجموعة السبع

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سوناك بريطانيا بريكست الاتحاد الاوروبي اخبار العالم الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

متحور جديد يقفز بإصابات كورونا في بريطانيا

أحداث 9 أغسطس، بريطانيا تعتقل غاندي، انقلاب لغوي في تركيا، ميلاد حورية حسن وويتني هيوستن، رحيل محمود درويش وفؤاد سراج الدين

سوناك يزور واشنطن للقاء بايدن للمرة الرابعة (فيديو)

سوناك يسعى لعلاقات وثيقة مع بايدن بالزيارات المكثفة

الأكثر قراءة

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان و83,9% للهندسة

تركيا وسوريا ومصر.. زلزال يهز دول المنطقة من الشرق إلى الغرب خلال 24 ساعة

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم

وزير الصناعة يعلن أسماء المعينين في مجالس إدارات الغرف التجارية ويدعوهم لانعقاد وانتخاب هيئات مكاتبها

هل ظهر متحور كورونا الجديد في مصر؟ الصحة ترد

وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

رسميًا، التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

أخبار الرياضة اليوم: تجاهل اتحاد الكرة للتؤام.. صفقة جديدة لبيراميدز.. وناشئو اليد يشرفون مصر في المونديال

Advertisements

منوعات

المزيد

ابتكار مادة تنقي الماء من النفط

العثور على مخلوق جديد بـ 20 ذراعا في القارة القطبية الجنوبية

مئات السياح يعلقون على جبل الكبريت بسبب تعطل التلفريك

أمريكا تعيد 42 قطعة أثرية إلى إيطاليا يعود تاريخها لـ 2500 عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو يحقق مكاسب على حساب الجنيه في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-8-2023 في نهاية التعاملات

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 10-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير صادم لـ رؤية الساحر في المنام

بعد الأخذ بالأسباب، 10 أدعية لقضاء حوائج العباد

تفسير رؤية الصلاة على السطح في المنام وعلاقته بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة

المزيد
الجريدة الرسمية