طائرة في الشارع، هبوط اضطراري بين السيارات في بريطانيا

شهد أحد الشوارع الرئيسية الخارجية داخل بريطانيا ما يشبه المعجزة، حيث اضطرت طائرة صغيرة إلى تنفيذ هبوط اضطراري على الشارع المزدحم بالسيارات، مساء أمس الخميس.

النجاة من الموت بأعجوبة

ولحسن الحظ، تمكن طاقم الطائرة من النجاة من الموت بأعجوبة، فضلًا عن أن السيارات المارة على الشارع السريع أفلتت هي الأخرى من كارثة كان من الممكن أن تحصل.

وقد عرضت "العربية نت" تفاصيل الواقعة الغريبة، التي استيقظ عليها البريطانيون صباح، اليوم الجمعة، والتي حصلت عليها من مصادر متعددة، فقد اضطرت طائرة خفيفة إلى الهبوط اضطراريًا على طريق مزدوج مزدحم عند الساعة السادسة من مساء الليلة الماضية الخميس.

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عملية الهبوط تمت بسلام

وعلى الفور، هرعت إلى المكان طواقم الإسعاف والإنقاذ والشرطة من أجل السيطرة على الحادث، حيث اضطرت الطائرة للهبوط على الشارع السريع في منطقة (Golden Valley) بمقاطعة "جلوسيسترشاير"، فيما قالت الشرطة إن عملية الهبوط تمت بسلام، وإن الحادث لم يؤد إلى وقوع أية إصابات ولا خسائر.

وأوضح متحدث باسم الشرطة: "تم استدعاؤنا قبل الساعة 6 مساءً بقليل بعد ورود بلاغ بأن طائرة خفيفة هبطت على شارع (A40 Golden Valley)، ولم يصب أحد بأذى كما لم تصطدم بها أي من السيارات المارة في الشارع.

"الجميع على ما يرام"

وأكد فيسبر جراي سميث (17 عامًا) أنه كان على متن حافلة من جلوستر إلى شلتنهام عندما رأى الطائرة في الطريق والتقط صورًا لها.

وقال: "رأيتُ بعض سيارات الإطفاء تمر عبر جسر بالقرب من الموقع للذهاب إلى مكان الحادث.. كانت هناك الشرطة تتحدث إلى الشهود والطيار.. وعندما تجاوزتُ المشهد تم إغلاق الطريق ورائي".

لم أر الطائرة وهي تهبط

وأضاف: "لم أر الطائرة وهي تهبط، لكن من المحتمل أن تكون الصور قد التقطت بعد بضع دقائق من حدوثها. شعرت بالدهشة، لأنه ليس شيئًا يحدث كثيرًا".

ولفت: "أعتقد أن كل شخص آخر في الحافلة كان متفاجئًا أيضًا.. من أول الأشياء التي فكرتُ بها بشأن الحادث إذا كان الجميع على ما يرام، ولحسن الحظ كانوا كذلك".

وفي حادث سابق، هبطت طائرة ركاب إيرانية في أحد شوارع النجف بالعاصمة طهران.

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