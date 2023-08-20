الدوري الإنجليزي، تشكيل وست هام يونايتد لمباراة تشيلسي

الدوري الإنجليزي، أعلن الاسكتلندي ديفيد مويس المدير الفني لفريق وست هام يونايتد عن تشكيل الهامرز لمواجهة ضيفه تشيلسي، مساء اليوم الأحد، على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

تشكيل وست هام ضد تشيلسي

ألفونس أريولا - فلاديمير كوفال - كورت زوما - نايف أكرد - إيمرسون بالميري - وارد براوس - توماس سوتشيك - لوكاس باكيتا - جارود بوين - سعيد بن رحمة - ماكيل أنطونيو.

تشكيل تشيلسي أمام وست هام

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

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خط الدفاع: أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، مالو جوستو.

خط الوسط: إنزو فرنانديز، كونور جالاجير، بن تشيلويل، كارني تشوكويميكا.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، نيكولاس جاكسون.

تشيلسي يتعاقد مع لافيا

أعلن نادي تشيلسي رسميا انضمام روميو لافيا قادما من صفوف ساوثهامبتون وأوضح تشيلسي عبر موقعه الرسمي أن لافيا وقع على عقد يربطه بالنادي لسبع سنوات مقبلة ولم يكشف تشيلسي عن قيمة الصفقة فيما ذكرت التقارير الصحفية أنها كلفته 58 مليون جنيه إسترليني.

اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 19 عاما بدأ مسيرته في أندرلخت وانتقل منه إلى مانشستر سيتي حيث تم بيعه إلى ساوثامبتون مع إمكانية إعادة شرائه مستقبلا لكن ذلك البند لم يستغله سيتي لينتقل اللاعب إلى تشيلسي عقب هبوط ساوثامبتون إلى الدرجة الأولى.

وخاض لافيا مع ساوثامبتون 34 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله وأصبح لافيا ثامن صفقات تشيلسي الصيفية بعد كل من موسيس كايسيدو وكريستوفر نكونكو وأكسيل ديساسي ونيكولاس جاكسون وربروت سانشيز وآنخيلو وليزلي أوجوتشوكو.

وسيرتدي لافيا القميص رقم 45 مع الفريق اللندني وقال لافيا: "لا أطيق الانتظار لمقابلة زملائي الجدد وبناء تفاهم بيننا لتحقيق أشياء عظيمة".

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