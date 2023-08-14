مانشستر سيتي يعرض 70 مليون إسترليني لضم نجم وست هام

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر سيتي سيقدم عرضا جديدا، لضم صانع ألعاب برازيلي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن مانشستر سيتي يضغط للتعاقد مع نجم وست هام يونايتد ومنتخب البرازيل لوكاس باكيتا، بعدما رفض النادي اللندني عرضًا بقيمة 60 مليون إسترليني، يرتفع إلى 70 مليونا بالإضافات.

وسيقدم مانشستر سيتي عرضًا ثانيًا يقل عن 70 مليون إسترليني (دون إضافات)، ومن المرجح أن يرفضه الهامرز.

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ولدى باكيتا بند جزائي في عقده يسمح له بالمغادرة، إذا قدم ناد منافس حوالي 85 مليون إسترليني، لكن هذا البند لن يكون ساريًا حتى صيف 2024.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتم الاتفاق بعد على الشروط الشخصية المتعلقة بالانتقال المقترح، لكن اللاعب لديه رغبة في الانتقال.

ويتردد وست هام في بيع لاعبه البرازيلي، بعدما سبق له التخلي عن قائده ديكلان رايس لصالح آرسنال.

وبدأ وست هام بالفعل في تحديد البدائل المحتملة للبرازيلي باكيتا، حيث يبرز لاعب أياكس محمد قدوس المستهدف من تشيلسي وآرسنال، ولاعب وسط أودينيزي لازار ساماردزيتش الذي توقفت مفاوضات انتقاله إلى إنتر ميلان.

قائمة مانشستر سيتي لمباراة إشبيلية في السوبر الأوروبي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن قائمة فريقه التي ستخوض نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية، يوم الأربعاء المقبل، على استاد جورجيوس كارايسكاكيس.

ويشارك مانشستر سيتي في المباراة كونه بطلًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بينما توج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي غياب الثلاثي البلجيكي كيفين دي بروين، والبرتغالي برناردو سيلفا ومواطنه روبن دياز.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي كالتالي:

كايل ووكر، كالفين فيليبس، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، إيرلينج هالاند، جاك غريليش، إيمريك لابورت، رودريجو، ستيفان أورتيجا مورينو، جوليان ألفاريز، سيرجيو جوميز، جوسكو جفارديول، مانويل أكانجي، إيدرسون، ماكسيمو بيروني، فيل فودين، أوسكار بوب، كول بالمر، ريكو لويس، جيمس ماكاتي.