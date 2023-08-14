وست هام يعلن التعاقد مع جيمس وورد ورقم يهدد بيكهام

الدوري الإنجليزي، عزز وست هام يونايتد، صفوفه بلاعب الوسط الدولي جيمس وورد براوس من ساوثهامبتون، الهابط للمستوى الثاني بعقد يمتد حتى 2027 وفق ما أعلن النادي اللندني، اليوم الإثنين.

وقال وست هام في بيان: "يسعد وست هام يونايتد أن يعلن التوقيع مع الدولي الإنجليزي جيمس وورد براوس"، مضيفا: "انضم ابن الـ 28 عاما إلى "هامرز" من ساوثهامبتون في صفقة لن نعلن عن تفاصيلها المالية، حتى حزيران/يونيو 2027".

ونقل وست هام عن لاعبه الجديد الذي "سيرتدي القميص رقم 7"، قوله: "أنا متحمس جدا لوجودي هنا في وست هام، من الرائع التواجد هنا وأنا متحمس للبدء".

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وبات وورد براوس الذي خاض 343 مباراة بقميص ساوثهامبتون في الدوري الممتاز بين 2011، و2023، ثاني القادمين هذا الصيف إلى "هامرز" بعد لاعب الوسط المكسيكي إيدسون ألفاريز، الذي انضم إليه من أياكس الهولندي في صفقة قدرت بـ 38 مليون يورو.

وقدر موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص بانتقالات اللاعبين، صفقة انضمام وورد براوس إلى وست هام بقرابة 35 مليون يورو.

وخسر وست هام هذا الصيف، جهود نجمه الدولي ديكلان رايس الذي انتقل لأرسنال في صفقة قياسية للاعب إنجليزي قدرت بقرابة 116 مليون يورو.

وبدأ وست هام الذي يشرف عليه الأسكتلندي ديفيد مويس، مشواره في الدوري الممتاز بالتعادل على أرض بورنموث 1-1، وسيكون بانتظاره مواجهة صعبة الأحد على أرضه ضد جاره تشيلسي.

يذكر أن براوس يمتلك 17 هدفا من ركلات حرة بالدوري الإنجليزي بفارق هدف واحد عن ديفيد بيكهام أسطورة مانشستر يونايتد السابق.

فيما كشفت تقارير صحفية أن توتنهام يفكر في تعويض قائد هجومه السابق هاري كين، من خلال ضم أحد نجوم آرسنال.

وانتقل كين إلى بايرن ميونخ، وقاد البرازيلي ريتشارليسون الخط الأمامي لتوتنهام ضد برينتفورد 2-2، لكن المدرب أنجي بوستيكوجلو حريص على إضافة المزيد من القوة لهجومه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت"، يريد توتنهام الفوز بخدمات الدولي الأمريكي فولارين بالوجون، لكن سيتعين عليه أن يلبي طلب آرسنال الذي يقدر مهاجمه بـ47.5 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة، أن توتنهام سيضطر أيضًا إلى منافسة إنتر ميلان، الذي يعتبر بالوجون البديل المثالي لروميلو لوكاكو.

ويأمل موناكو كذلك، التعاقد مع المهاجم الذي سجل 21 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع ستاد ريمس الموسم الماضي.

وأعلن نادي توتنهام رسميا عن اسم قائده الجديد هيونج مين سون بعد رحيل النجم الإنجليزي هاري كين إلى بايرن ميونخ.

سون قائد توتنهام الجديد

وأفصح النادي الإنجليزي اليوم عن انتقال كين رسميا إلى بايرن ميونخ مقابل 120 مليون يورو.

ونشر توتنهام عبر حسابه على تويتر عدة صور لنجمة الكوري الجنوبي سون هيونج مين وهو يحمل شارة قيادة الفريق، وكتب عليها: "سون قائد نادي توتنهام هوتسبير الجديد".

وقال سون في تصريحات للموقع الرسمي لتوتنهام: "إنه لشرف كبير أن أكون قائد هذا النادي العظيم".

وأضاف: "كانت مفاجأة كبيرة ولحظة فخر للغاية، لقد قلت بالفعل للاعبين إنه يجب أن يشعر الجميع وكأنهم قادة للفريق، داخل وخارج الملعب".

هاري كين يودع توتنهام

وودع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير السابق، جماهير النادي الإنجليزي، قبل إعلان انتقاله رسميا إلى نادي بايرن ميونخ، في صفقة قياسية.

واجتاز كين جميع الفحوصات الطبية خلال الساعات الماضية قبل التوقيع على عقود انتقاله للنادي البافاري، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونشر كين مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "تويتر"، ودع خلاله جماهير السبيرز قبل الإعلان الرسمي عن رحيله.

وتضمنت رسالة كين كلمات مؤثرة: "من الصعب قول كلمة وداع للنادي والجماهير التي فعلت الكثير من أجلي طوال مسيرتي".

وواصل: “من المحزن أن تركت النادي الذي قضيت فيه ما يقرب من 20 عامًا من حياتي، من صبي يبلغ من العمر 11 عامًا إلى رجل يبلغ من العمر 30 عامًا الآن، الكثير من اللحظات الرائعة والذكريات الخاصة التي سأعتز بها إلى الأبد”.

وقال "ستظلون دائما في قلبي.. شكرا توتنهام وشكرا لجماهيره".

وأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، رسميًا، عن التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين من توتنهام بعقد لمدة 4 سنوات.

وقال بايرن ميونخ، إن كين البالغ من العمر 30 عامًا، وقَّع عقدًا يمتد حتى 2027.

وأوضح النادي البافاري: "تعاقد بايرن ميونخ مع هاري كين قادما من توتنهام، وافق مهاجم إنجلترا البالغ من العمر 30 عامًا على شروط مع بطل الرقم القياسي الألماني حتى 30 يونيو 2027 وسيرتدي القميص رقم 9".

ونقل موقع بايرن ميونخ عن هاري كين قوله: "أنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من بايرن ميونخ الآن، بايرن ميونخ هو أحد أكبر الأندية في العالم، ولقد قلت دائمًا إنني أريد المنافسة وإثبات نفسي على أعلى مستوى خلال مسيرتي، يتم تعريف هذا النادي من خلال عقلية الفوز، إنه شعور جيد للغاية أن أكون هنا".