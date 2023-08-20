الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، تشكيل تشيلسي في مواجهة مضيفه وست هام

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

الدوري الإنجليزي، أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي عن تشكيل البلوز لمواجهة مضيفه وست هام يونايتد، مساء اليوم الأحد، على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

تشكيل تشيلسي ضد وست هام 

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، مالو جوستو.

خط الوسط: إنزو فرنانديز، كونور جالاجير، بن تشيلويل، كارني تشوكويميكا.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، نيكولاس جاكسون.

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تشيلسي يتعاقد مع لافيا 

أعلن نادي تشيلسي رسميا انضمام روميو لافيا قادما من صفوف ساوثهامبتون وأوضح تشيلسي عبر موقعه الرسمي أن لافيا وقع على عقد يربطه بالنادي لسبع سنوات مقبلة ولم يكشف تشيلسي عن قيمة الصفقة فيما ذكرت التقارير الصحفية أنها كلفته 58 مليون جنيه إسترليني.

اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 19 عاما بدأ مسيرته في أندرلخت وانتقل منه إلى مانشستر سيتي حيث تم بيعه إلى ساوثامبتون مع إمكانية إعادة شرائه مستقبلا لكن ذلك البند لم يستغله سيتي لينتقل اللاعب إلى تشيلسي عقب هبوط ساوثامبتون إلى الدرجة الأولى.

وخاض لافيا مع ساوثامبتون 34 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله وأصبح لافيا ثامن صفقات تشيلسي الصيفية بعد كل من موسيس كايسيدو وكريستوفر نكونكو وأكسيل ديساسي ونيكولاس جاكسون وربروت سانشيز وآنخيلو وليزلي أوجوتشوكو.

وسيرتدي لافيا القميص رقم 45 مع الفريق اللندني وقال لافيا: "لا أطيق الانتظار لمقابلة زملائي الجدد وبناء تفاهم بيننا لتحقيق أشياء عظيمة".

موعد مباراة ليفربول أمام نيوكاسل 

يستعد فريق ليفربول، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

تقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل 26 أغسطس، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل.

مباراة ليفربول ضد مضيفه نيوكاسل تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.

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