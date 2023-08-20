سلامة الغذاء تحدد النسبة المئوية للزيوت الصالحة للاستخدام الآدمي

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 180 (تابع)، الصادر في 17 أغسطس 2023، قرارات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بشأن تحديد آلية التعامل مع الزيوت والدهون والشحوم الغذائية، وتعدل بعض أحكام قواعد تنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة.

-قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2023، بشأن آلية التعامل مع الزيوت والدهون والشحوم الغذائية المستعملة ومخاليطها ومخلفاتها المستخدمة في إنتاج الغذاء.

وتعتبر الزيوت أو الدهون أو الشحوم الغذائية أو مخاليطها- أثنـاء الاستخدام في تداول الغذاء، مخلفًا يؤثر على صحة المستهلك والبيئة وغير صالح للاستهلاك الآدمي في الحالات التالية:

١ -إذا كانت النسبة المئوية لإجمالي المركبات القطبية (TPM) أعلى من (٢٥٪) من وزن الزيت أو الدهن.

٢ - إذا كانت النسبة المئوية للأحماض الدهنية الحـرة أعلـى مـن (1.25٪) مقدرة كحامض أولييك. ويمكن التحقق باستخدام إحدى الطرق المعملية ذات المرجعية الدولية.

-وقرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشروع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قواعد تنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة، الصادر بقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ٢٠١٨.

باستبدال بنص البند (د) من المادة (١٢) من قواعد تنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه، النص التالي: (د) وبالنسبة للمنتجات الغذائية الخاصة، فيستمر العمل بالتسجيل الـصادر لها من وزارة الصحة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، ويمنح منتجو هذه المنتجات ومصدروها ومستوردوها، مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك لتوفيق أوضاعهم. طبقًا لأحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية المشار إليهما والقرارات المنفذة لهم.

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- الهيئة القومية لسلامة الغذاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢، بشأن متطلبات تتبع الأغذية.