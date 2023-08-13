سلامة الغذاء تسجل 64 منتجا وشركة جديدة وتصدر 24 شهادة بيع حر

سجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة التابعة لهيئة سلامة الغذاء 64 منتجا و7 شركات، كما فحصت 865 منتجا جديدا، وأصدرت 24 شهادة بيع حر، وفي إطار حرص هيئة سلامة الغذاء على استيفاء متطلبات الاتحاد الأوروبي لفتح الأسواق المصرية أمام تصدير الأسماك المستزرعة، ومن ثم زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، نظمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش (طيب) الأسبوع الماضي ورشة عمل خاصة بالقواعد الصحية المتعلقة بتصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي.

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نشاط هيئة سلامة الغذاء

وقالت الهيئة في بيان لها إن ورشة العمل شارك فيها مفتشو الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية في الهيئة بفروعها المختلفة، وتضمنت المحاور الأساسية المبادىء الأساسية وفلسفة قانون الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالاستيراد، والقائمة البيضاء للدول المسموح لها بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وإجراءات عمليات التفتيش على المنتجات السمكية على حدود الاتحاد الأوروبي، والخطوات الإجرائية لإدراج الدول المصدرة على قائمة الاتحاد الأوروبي.

منتجات الأحياء المائية التابعة لهيئة سلامة الغذاء

كما قامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية التابعة لهيئة سلامة الغذاء بـ 38 زيارة رقابية على مراكب سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 5 مراكب صيد لدى الهيئة خلال الأسبوع الماضي، وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 58 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 15 فرعا، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1449 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

كما تم تسجيل 450 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة ذات النشاط الغذائي، بالإضافة إلى تسجيل 23 منشأة تحت مسمى المحال العامة عن طريق التقدم المباشر للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 125 معاينة لمحال عامة، وعقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بمحافظة الاسماعيلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 15 مأمورية رقابية على المخازن بمحافظات (الجيزة، المنوفية، الشرقية، الإسكندرية، الغربية، البحر الأحمر)، وتم استيفاء عدد 1 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء إلى 226 مخزنًا.

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