الخميس 17 أغسطس 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 180 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق،فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها 180، الصادر في 17 أغسطس 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزاة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة الدقهلية، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي: 
-قرار وزارة الداخلية رقم ١٢٦٨ لسنة ٢٠٢٣، بالأذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنً ا (أولهم مـصطفى عمرو أحمد حلمى، وآخرهم يوسف آدم محمد آدم موسى) المدرجة أسماؤهم بالبيـان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الم وضحة قرين اسم كـلٍّ مـنهم، مـع احتفـاظهم بالجنسية المصرية.
-وقرار وزارة الداخلية رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠٢٣، بالأذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهـم أحمـد ياسـر حامد هزاع، وآخرهم أحمد هشام محمد على المغاورى) المدرجة أسـماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنـسية الأجنبيـة الموضـحة قـرين اسـم كـلٍّ مـنهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.


-قرار وزارة الداخلية رقم ١٢٩٤ لسنة ٢٠٢٣، بالأذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم محمد محمد فتحى عيد جامع، وآخرهم مروان محمد عبد الحافظ قاسم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كـلٍّ مـنهم، مـع احتفـاظهم بالجنسية المصرية.
قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقـم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (١٤/أ) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل ١٠٥٠٠م۲ الواقعة بالحوض رقم (١٣) بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر المخصصة لــ محمد السعيد عبد الحميد المالكى، وخالد محمد قرنى محمد الديان، وحسين إبراهيم عفيفى كشكة، وفاروق عوض حافظ يونس، لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى.


-قرار محافظة الدقهلية رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد المخطط التفصيلي لقرية (الأحمدية) التابعة للوحدة المحلية بقرية العزيزة مركز ومدينة المنزلة طبقًا للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد لها.

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-قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٥٦ لسنة ٢٠٢٣، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

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