الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

سلامة الغذاء تضبط 28 طن أجبان فاسدة خلال أسبوع

سلامة الغذاء تضبط
سلامة الغذاء تضبط 28 طن أجبان فاسدة خلال أسبوع،فيتو

أجرت دارة موردي الألبان التابعة لـ هيئة سلامة الغذاء بـ 14 مأمورية رقابية على المحال ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، الدقهلية، المنوفية، الجيزة، الغربية، الفيوم، وبني سويف، كما عقدت اجتماع موسع مع بعض ممثلي أصحاب المزارع الكبرى ومراكز التجميع الألبان، بمشاركة ممثل عن مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش (طيب)، وممثل عن منظمة العمل الدولية، والمدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية وكذا عدد من أعضاء الغرفة وذلك بمقر اتحاد الصناعات الغذائية لمناقشة قائمة الفحص لموردي الألبان بمراكز تجميع الألبان، وتم الرد على جميع الاستفسارات.

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الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية 

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 63 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات الإسكندرية، أسوان، البحر الأحمر، القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، مرسى مطروح، ووصل إجمالي عدد الفنادق المستوفاة للاشتراطات إلى 36 فندقًا، ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 5 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظتي الدقهلية والغربية، وسجلت 4 وحدات طعام لدى الهيئة، واستوفت 13 وحدة للاشتراطات وجاري الإدراج بالقائمة البيضاء.

إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 60 حملة تفتيشية موسعة على 300 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 28 طن مخللات و170 كيلو أجبان تظهر عليها علامات الفساد وتغير في الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

كما تم ضبط 135 كيلو سوداني - معبأ بأطعم مختلفة - منتهي الصلاحية، و300 كيلو حلوى يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل للوقوف على مدى صلاحيتها من عدمه، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، كما تم تحرير عدد 36 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (ألبان، أجبان، مكسبات طعم، خضروات طازجة، أعشاب، عصائر، لحوم)، وتم تنفيذ عدد 9 قرارات نيابة.

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سلامة الغذاء تسجل 64 منتجا وشركة جديدة وتصدر 24 شهادة بيع حر

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الصناعات الغذائية: برنامج تدريبي عن إعداد الوثائق للتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء

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الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية هيئة سلامة الغذاء سلامة الغذاء محافظات البحيرة إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية

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