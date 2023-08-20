الأحد 20 أغسطس 2023
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سياسة

تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الرياضة ونقابة الصحفيين

لقاء وزير الشباب
لقاء وزير الشباب ودعاء النجار عضو مجلس الصحفيين، فيتو

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حزمة من الخدمات للصحفيين وأسرهم.

تعاون بين وزارة الشباب ونقابة الصحفيين 

أكدت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنتي المرأة والنشاط، أن الوزير وافق على عودة تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والنقابة فيما يتعلق باستئناف الرحلات إلى المدن الشبابية بمحافظات مصر السياحية، وأوركسترا وكورال الوزارة المتميزين فنيًا.

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التنسيق بين الصحفيين وقطاع المرأة بوزارة الشباب 

وأضافت "دعاء النجار" أن الدكتور أشرف صبحي رحب بالتعاون مع النقابة وأنشطتها خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أنه على استعداد لدعم جميع انشطة شباب الصحفيين وكذلك أنشطة لجنة المرأة في المجالات المختلفة بالتنسيق مع قطاع المرأة بالوزارة.

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تعاون بين وزارة الشباب ونقابة الصحفيين الصحفيين دعاء النجار

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