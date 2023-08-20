تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الرياضة ونقابة الصحفيين
وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حزمة من الخدمات للصحفيين وأسرهم.
تعاون بين وزارة الشباب ونقابة الصحفيين
أكدت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنتي المرأة والنشاط، أن الوزير وافق على عودة تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والنقابة فيما يتعلق باستئناف الرحلات إلى المدن الشبابية بمحافظات مصر السياحية، وأوركسترا وكورال الوزارة المتميزين فنيًا.
التنسيق بين الصحفيين وقطاع المرأة بوزارة الشباب
وأضافت "دعاء النجار" أن الدكتور أشرف صبحي رحب بالتعاون مع النقابة وأنشطتها خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أنه على استعداد لدعم جميع انشطة شباب الصحفيين وكذلك أنشطة لجنة المرأة في المجالات المختلفة بالتنسيق مع قطاع المرأة بالوزارة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.