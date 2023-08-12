السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد الجزر للصحة، يحمي من السرطان ويخفض الكوليسترول والضغط

فوائد الجزر، فيتو
فوائد الجزر، فيتو

فوائد الجزر، ترتبط دائمًا بصحة العيون، فالمقولة الشهيرة، أن الجزر يقوي النظر لازالت عالقة في أذهان الكثيرين، في حين أن فوائد الجزر للصحة عديدة، وتمتد لمختلف أجهزة الجسم، ولكن مع تناوله بانتظام، وهو ما يوصي به خبراء وأطباء التغذية.

فوائد الجزر للصحة

الجزر للصحة، فيتو

وأشارت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، إلى أن فوائد الجزر للصحة متعددة ومختلفة؛ وهو ما توضحه في السطور التالية.

التخلص من الوزن الزائد
يمنحك الجزر الشعور بالشبع، الى جانب أنه منخفض السعرات الحراري، كذلك يعمل الجزر على تقليل السعرات الحرارية في الوجبات التالية له، مما يساعد في التخلص من الوزن الزائد.

Advertisements

يخفض نسبة الكوليسترول في الدم
ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أحد عوامل الخطر المعروفة للإصابة بأمراض القلب، وقد كشفت احدث الابحاث أن تناول الجزر بانتظام يعمل على انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم.

صحة العين
بالفعل صدقت المقولة التي توارثناها، عن الجزر، وأنه يقوي النظر، فقد اثبتت الدراسات أن انخفاض مستويات فيتامين (أ) بالجسم، يؤدي إلى التعرض للإصابة بالعمى الليلي، إلا أن تناول المزيد من الجزر يحل هذه المشكلة، فتعمل الكاروتينات على تقليل خطر الإصابة بمرض التنكس البقعي الذي يصيب العين.

يعزز صحة الجلد
فوائد الجزر للبشرة لا تعد ولا تحصى، فالجزر غني بالكاروتينات، وتشير الأبحاث إلى أن الفواكه والخضروات الغنية بهذه المركبات يمكن أن تحسن مظهر الجلد وتساعد أيضًا على أن تبدو أصغر سنًا نسبيًا.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان
الجزر غني بالكاروتينات، وقد أثبتت الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بالكاروتينات تساعد في الحماية من عدة أنواع من السرطان، مثل سرطان البروستاتا والقولون والمعدة.
والنساء اللواتي لديهن مستويات عالية من الكاروتينات الموجودة في الجزر، قد يكون لديهن فرصة للحماية من الإصابة بسرطان الثدي.

ينظم ضغط الدم
أكدت الدراسات أن عصير الجزر يساهم في خفض ضغط الدم الانقباضي بنسبة 5٪. وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية مثل، الألياف والبوتاسيوم والنترات وفيتامين ج، وكلها مغذيات تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

طريقة عمل مخلل الجزر من الشيف فيفيان (فيديو)

فوائد الترمس، يحمي القلب والجهاز الهضمي من الأمراض

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

فوائد الجزر فوائد الجزر للبشرة فوائد الجزر للجسم فوائد الجزر للصحة فوائد الجزر لعلاج الكوليسترول

مواد متعلقة

فوائد الذرة المشوي، تحمى من السرطان وتحافظ على صحة العين والقلب والكلى

فوائد الطماطم، تخفض الكوليسترول وتقوى العظام وتمنع الإصابة بالأنيميا

الأكثر قراءة

نهائي البطولة العربية، مباراة الهلال والنصر بث مباشر

براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف رجل أعمال

بث مباشر الأشواط الإضافية لمباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

الصحة تكشف خطورة المتحور الجديد لكورونا

رونالدو يقود النصر للتتويج بالبطولة العربية بعد الفوز على الهلال 2-1 (فيديو وصور)

قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضى منصور

أسعار السجائر اليوم 2023، شعبة الدخان تعلن ضبط كميات كبيرة من السجائر في 6 مناطق

بعد سخريته من الكرة المصرية، أحمد دياب يرد على المذيع السعودي وليد الفراج

Advertisements

منوعات

المزيد

استطلاع رأي: نصف الدنماركيين ضد حرق المصحف

إيطاليا تسترد 266 قطعة أثرية من أمريكا (صور)

لحظة إنقاذ غواص لسمكة قرش عملاقة من خطاف صيد (فيديو)

الجفاف يطال بحيرة شهيرة في إسبانيا للعام الثاني على التوالي

المزيد

خدمات

المزيد

بكم الدرهم الإماراتي، ثبات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم

استقرار سعر الريال العماني في البنك المركزي اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 12-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم السبت 12-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

طرد الفرنسيين وشبهوه بجيفارا القارة.. إبراهيم تراوري أصغر قائد أفريقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الكرم من أهم الصفات التي دعا إليها الإسلام

10 فوائد ذهبية في صلاة الاستخارة

نص أذكار المساء من القرآن والسنة وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية