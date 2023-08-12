فوائد الجزر للصحة، يحمي من السرطان ويخفض الكوليسترول والضغط

فوائد الجزر، ترتبط دائمًا بصحة العيون، فالمقولة الشهيرة، أن الجزر يقوي النظر لازالت عالقة في أذهان الكثيرين، في حين أن فوائد الجزر للصحة عديدة، وتمتد لمختلف أجهزة الجسم، ولكن مع تناوله بانتظام، وهو ما يوصي به خبراء وأطباء التغذية.

فوائد الجزر للصحة

الجزر للصحة، فيتو

وأشارت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، إلى أن فوائد الجزر للصحة متعددة ومختلفة؛ وهو ما توضحه في السطور التالية.

التخلص من الوزن الزائد

يمنحك الجزر الشعور بالشبع، الى جانب أنه منخفض السعرات الحراري، كذلك يعمل الجزر على تقليل السعرات الحرارية في الوجبات التالية له، مما يساعد في التخلص من الوزن الزائد.

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يخفض نسبة الكوليسترول في الدم

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أحد عوامل الخطر المعروفة للإصابة بأمراض القلب، وقد كشفت احدث الابحاث أن تناول الجزر بانتظام يعمل على انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم.

صحة العين

بالفعل صدقت المقولة التي توارثناها، عن الجزر، وأنه يقوي النظر، فقد اثبتت الدراسات أن انخفاض مستويات فيتامين (أ) بالجسم، يؤدي إلى التعرض للإصابة بالعمى الليلي، إلا أن تناول المزيد من الجزر يحل هذه المشكلة، فتعمل الكاروتينات على تقليل خطر الإصابة بمرض التنكس البقعي الذي يصيب العين.

يعزز صحة الجلد

فوائد الجزر للبشرة لا تعد ولا تحصى، فالجزر غني بالكاروتينات، وتشير الأبحاث إلى أن الفواكه والخضروات الغنية بهذه المركبات يمكن أن تحسن مظهر الجلد وتساعد أيضًا على أن تبدو أصغر سنًا نسبيًا.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

الجزر غني بالكاروتينات، وقد أثبتت الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بالكاروتينات تساعد في الحماية من عدة أنواع من السرطان، مثل سرطان البروستاتا والقولون والمعدة.

والنساء اللواتي لديهن مستويات عالية من الكاروتينات الموجودة في الجزر، قد يكون لديهن فرصة للحماية من الإصابة بسرطان الثدي.

ينظم ضغط الدم

أكدت الدراسات أن عصير الجزر يساهم في خفض ضغط الدم الانقباضي بنسبة 5٪. وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية مثل، الألياف والبوتاسيوم والنترات وفيتامين ج، وكلها مغذيات تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.