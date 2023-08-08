الأربعاء 09 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

أسباب الهالات السوداء حول العين عند الأطفال

الهالات السوداء،
الهالات السوداء، فيتو

الهالات السوداء حول العين من الإصابات الشائعة الحدوث بين الشباب والفتيات لأسباب عديدة، ولكن من غير الطبيعى حدوثها عند الأطفال.

والهالات السوداء حول العين عند الأطفال من الأمور التى تزعج الأمهات كثيرا، خوفا من أن تكون سبب مشكلة عضوية بجسم الطفل لذا يبادرن بالكشف.

أسباب الهالات السوداء حول العين عند الأطفال 

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الهالات السوداء حول العين عند الأطفال، من المشكلات التى أصبحت موجودة بين الصغار فى وقتنا الحالى ولها أسباب عديدة، منها:-

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-العوامل الوراثية

تعتبر أحد أسباب ظهور هالات سوداء أسفل العينين وجود عوامل وراثية منتشرة فى عائلة الطفل مثل وراثة جلد رقيق جدًا أسفل العين.

-لون بشرة الطفل الفاتحة

أثبتت الدراسات العلمية أن الأطفال الذين  يملكون بشرة فاتحة معرضون لظهور الهالات السوداء تحت أعينهم أكثر من الأطفال ذوي البشرة الداكنة.

- فرك العينين أو إلتهابها

يعاني بعض الأهل من عادة فرك الأطفال لعيونهم، وهذا الأمر يؤدي إلى جفاف هذه المنطقة وإذا كانت اليد متسخة قد يؤدي إلى التهاب العين.

- فقر الدم عند الأطفال (الأنيميا)

يعاني الأطفال الذين لا يحصلون على كفايتهم من الطعام الصحي، الغني بالمعادن والفيتامينات، من فقر الدم وبالأخص نقص الحديد، وهو أحد أهم الأسباب الأكثر شيوعًا لظهور هذه الهالات، ولذا يجب التأكد من هذه الأمر عبر إجراء الفحوصات المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة كالمكملات الغذائية أو الفيتامينات.

أسباب الهالات السوداء حول العين عند الأطفال، فيتو

- الجفاف ونقص السوائل بالجسم

يؤدي فقدان سوائل الجسم إلى زيادة احتمال ظهور الهالات لدى الطفل، وكما أنها تقود إلى مشاكل صحية أخرى ولذا يجب الحرص على أن يشرب الطفل كميات مناسبة من  الماء النقي وبالأخص في الأيام الحارة.

-التعرض الزائد لأشعة الشمس

على الرغم من أهمية تعريض الطفل لأشعة الشمس إلا أننا يجب أن نتجنب ذلك في أوقات الظهيرة أو تعرض الطفل لأشعة الشمس لفترة طويلة، فإلى جانب احتمال إصابته بضربة شمس سوف يصاحب هذا الأمر زيادة في إفراز الميلانين وازدياد  لون الهالات السوداء حول العينين.

-نزلات البرد وإلتهاب الجيوب الأنفية

تؤدي نزلات البرد المتكررة إلى انسداد الأنف وارتجاع الدم الغامق الذي لا يحتوي على الأكسجين إلى منطقة العين، مما يتسبب في زيادة حجم الأوردة وظهورها بلون قاتم، وبالتالي تظهر الهالات السوداء للطفل.

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