زيلينسكي يهدد بمنع الإسرائيليين من دخول مدينة أوكرانية

وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد تهديدا بمنع الإسرائيليين من دخول مدينة "أومان" هذا العام وإنهاء اتفاقية إلغاء التأشيرة قبل أقل من شهر من رأس السنة العبرية، إذا لم تتوقف تل أبيب عن ترحيل الأوكرانيين.





زيلينسكي يهدد بمنع دخول الإسرائيليين مدينة أومان

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن ذلك كان في الإحاطة الأسبوعية من زيلينسكي لمواطني أوكرانيا وبحسب السفير الأوكراني لدى إسرائيل.

وذكر الرئيس الأوكراني في الإحاطة "لقد استمعت إلى تقرير حرس الحدود ووزارة الخارجية والاستخبارات بشأن معاملة مواطنينا، معاملة المهاجرين الموجودين في بلدان أخرى مختلفة، يجب ضمان حقوق المواطنين الأوكرانيين".



ومن جانبه أكد سفير أوكرانيا في إسرائيل يفغين كورنيشوك أن كلمات زيلينسكي موجهة إلى إسرائيل وأن حكومة أوكرانيا لن تتسامح مع إذلال مواطنيها عند دخول إسرائيل.



وأضاف سفير أوكرانيا في إسرائيل سنوقف اتفاقيات التنازل عن التأشيرة الثنائية على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من الاتفاقية الحكومية الدولية. هذا الخيار مطروح على طاولة حكومتنا.





وتابع كورنيتشوك أنه "من غير المعقول أن نضطر للخروج عن عاداتنا لاستضافة عشرات الآلاف من الإسرائيليين في أومان كل عام، مع وجود مخاطر أمنية عالية وبجهود لوجستية ضخمة، في حين أن الحكومة الإسرائيلية، من ناحية أخرى، تسيء معاملتنا".



واستطرد:"إذا أرادت إسرائيل أن يتمكن مواطنوها من القدوم إلى أوكرانيا كسائحين، بمن فيهم الزائين في أومان، أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو يجب أن يتدخل شخصيا في إيجاد حل للوضع الحالي ".



وبحسب بيانات سفارة أوكرانيا، قامت إسرائيل في عام 2022 بترحيل 2705 مواطنين أوكرانيين. في النصف الأول من عام 2023، وقامت إسرائيل بترحيل 2037 مواطنًا أوكرانيًا - تقريبًا كما هو الحال في عام 2022 بأكمله. ينام الأوكرانيون الذين يُمنع دخولهم على الأرض ليلًا في المطار ثم يعودون على متن طائرة.



قبل أسابيع قليلة، نشرت أنباء في كييف مفادها أن أوكرانيا تدرس إلغاء الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الإسرائيليين الذين يأتون إلى أراضيها إلى أومان في رأس السنة العبرية وأيضا "كإجراء متبادل" مع موقف إسرائيل. ومع ذلك، في إسرائيل في ذلك الوقت قدرت أن هذا كان تهديدا عابرا.



ويحج اليهود الحسيديم إلى مدينة أومان الأوكرانية من جميع أنحاء العالم لزيارة ضريح الحاخام ناخمان مؤسس الحركة الحسيدية بمناسبة "روش هشانا" أو رأس السنة اليهودية الجديدة.





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