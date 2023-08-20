الأحد 20 أغسطس 2023
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اقتصاد

مستثمرو العاشر من رمضان توقع بروتوكول تعاون مع جمعية رسالة لتوفير فرص عمل

أثناء توقيع بروتوكول
أثناء توقيع بروتوكول التعاون، فيتو

وقعت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بروتوكول تعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية يستهدف توفير مزيد فرص العمل للشباب من كافة أٌسر جمعية رسالة ممن لهم القدرة على العمل في مختلف مصانع المدينة.

أكد أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان وممثل توقيع البروتوكول بأن هذا البروتوكول يستهدف توسيع دائرة تعاون الجمعية مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمجتمع خاصة في خدمات التشغيل والتوظيف وخفض معدلات البطالة.

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حضر توقيع البروتوكول كافة أعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين على رأسهم د. سمير عارف رئيس مجلس الإدارة ونائبه الدكتور محى حافظ عضو مجلس الشيوخ والمهندس محمود سلطان أمين الصندوق وكافة أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري للجمعية برئاسة الدكتورة هالة صلاح الدين

نص البروتوكول على قيام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بعمل قوائم باحتياجات المصانع من العمالة بمختلف أنوعها حتى تقوم جمعية رسالة من خلال نشطائها المنتشرين في مختلف المناطق بتجهيز ملف شخصى لكل طلب توظيف يتضمن البيانات الشخصية وسابقة الأعمال وتحديد الموظفية المناسبة مع مهاراته وتسليها لجمعية المستثمرين تمهيدا لتوزيعهم على المصانع والشركات.

 

وأكد البروتوكول على التركيز على توظيف شباب مدينة العاشر من رمضان ومحافظة الشرقية من أجل الوفاء بإحتياجات المصانع مع المناطق المحيطة، مع قيام الشركات والمصانع بتوفير كافة الخدمات اللازمة للعاملين بها تعاقدات مجذية وتأمينات اجتماعية ورواتب مناسبة.

 

على صعيد متصل اتفقت الجمعيتان على التعاون المشترك في تجهيز إطعام لأسر المسنين والمستحقين على مدار العام لتوفير وجبات غذائية تٌوزع ساخنة على الأسر الفقيرة بشكل أدمى.

 

وفى هذا الصدد يجرى الاتفاق على تجهيز "مطبخ الخير" يحتوى على كافة الأدوات اللازمة لتقديم الطعام بأفضل شكل وستقوم جمعية المستثمرين بتوفير هذه الإحتياجات لجمعية رسالة لخدمة المستحقين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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البيانات الشخصية الجهاز الاداري المصانع والشركات فرص عمل للشباب

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